Melikgazi Belediyesi, AB hibesiyle güneş enerji santrali kurdu

Melikgazi Belediyesi, Avrupa Birliği desteğiyle Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansından (CPVA) aldığı hibe desteği ile Güneş Enerjisi Santrali’nin kurulumunu tamamladı.

Projenin tamamlanması nedeniyle gerçekleştirilen programa Litvanya Merkezi Proje Yönetim Ajansı’ndan (CPVA) Başkan Yardımcısı Rasa Surauien, Takım Lideri Daiva Matonien, Uluslararası Uzman Jovita Ramanauskait ve Valius Serbenta katılım sağladı. Projenin çok kısa sürede ve başarıyla tamamlanmasından dolayı belediyemizi tebrik eden heyet, projenin diğer belediyelere örnek olabilecek nitelikte olduğunu belirterek Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu’na teşekkürlerini iletti. Proje konusunda bilgi veren Başkan Palancıoğlu şu ifadelere yer verdi;

"İklim değişikliğinin etkilerini toplum olarak gün geçtikçe daha fazla hissediyoruz. Artan hava sıcaklıkları, aşırı yağışlar ve mevsimsel dengesizlikleri önlemek adına bizlere önemli vazifeler yüklemektedir. Projemizle tamamladığımız güneş enerjisi santrali, iklimi koruma adına attığımız önemli adımlardan biri daha oldu. Bu vesileyle, çalışmalarını bitirdiğimiz projenin Melikgazi’mize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.”

’The Solar City Project’ isimli proje çerçevesinde kurulan güneş enerjisi santrali ile yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla istifade edilmesinin planlandığını belirten Başkan Palancıoğlu; "Belediye hizmet binası çatısına ve otopark alanına 127kWp gücünde kurulan santral ile birlikte belediyenin güneş enerji santrali 3500kWp gücüne çıkarılmış oldu. Proje kapsamında TOGG gibi yeni nesil elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak üzere Elektrikli Araç Şarj İstasyonu da kuruldu. Şarj istasyonunun harcayacağı enerji de yine güneş panellerinden karşılanacak şekilde planlandı. Bu yolla güneşten kazanılan elektrik enerjisi, yeni nesil elektrikli araçların istifadesine sunuldu. Güneşten elde edilen elektriğin farklı alanlarda kullanımını yaygınlaştırmak ve model olmak adına özgün bir çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Melikgazi Belediyemizin tarımsal sulama için kullandığı sulama sistemlerinden birinin elektrik enerji ihtiyacı için güneş panelleri kullanıldı" dedi.

Projede elektrikli araçların belediye hizmetlerinde kullanımlarını arttırmak adına elektrikli atık toplama aracı da satın alınarak Melikgazi’nin hizmetine sunulduğunu söyleyen Başkan Palancıoğlu, Melikgazi’ye değer katacak yatırım ve hizmetlerine hız kesmeden devam edeceğini belirtti.