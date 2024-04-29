Fenomen CZN Burak için yürüyerek İstanbul'a giden Turan'a kamyon çarptı
Kayseri'den İstanbul'a sosyal medya fenomeni CZN Burak için yürüyerek giden Tuncay Turan, açtığı canlı yayın sırasında kamyon çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Turan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kayseri’den İstanbul’a CZN Burak isimli sosyal medya fenomeni Burak Özdemir için yürüyerek giden Yürüyen Adamlar sosyal medya fenomeni Tuncay Turan canlı yayın esnasında Aksaray- Ankara yolu güzergahında kamyon çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu ekiplere ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler Turan’ı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı. Sosyal medya fenomeni Turan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan Tuncay Turan’ın Kayseri’den 8 gün önce yola çıktığı öğrenildi.