Ülkücü seçmene yeni bir kapı daha!

Bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilliği yaptıktan sonra siyasi hayatına İYİ Parti’de devam eden ve daha sonrasında İYİ Parti’den de ayrılan Yusuf Halaçoğlu, bugün Ankara’da çalışma arkadaşları ile gerçekleştirilen toplantıda yeni bir siyasi parti kurma kararı aldı. Kendisinin öncülüğünde kurulacak partinin isminin ise Kutlu Parti olması kararlaştırıldı.

Yusuf Halaçoğlu toplantıda yaptığı açıklamada “Ülkemizin içine düştüğü şu anki belirsizlik bizi yeni bir parti kurdurmaya sevk etti, partimizin isminin de Türkçe ve anlamlı bir isim olmasını istedik. O yüzden 'Kutlu' olsun dedik” ifadelerini kullandı.