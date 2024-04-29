Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi

Nevşehir'de bir AVM'deki giyim mağazasından çok sayıda kıyafet çalan kadın yakalandı. Zanlıyı kestiği alarmlar ele verdi.

Hırsızı çaldığı ürünlerin alarmları ele verdi
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de bir AVM’deki giyim mağazasından çok sayıda kıyafet çalan kadın yakalandı. Zanlıyı kestiği alarmlar ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, AVM’ye alışveriş için giden E.F. isimli kadın, gözüne kestirdiği ürünlerin üzerinde bulunan alarmları pense yardımıyla keserek kıyafetleri çantasına koydu. Kestiği alarmları yine mağaza içine bırakan kadın, mağazadan çaldığı ürünlerle birlikte ayrıldı. Kırık alarmları gören mağaza personeli, durumdan şüphelenerek güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında hırsızlık yapan kadının kestiği alarmları mağaza içerisinde kuytu bir köşeye sakladığı görüldü. Mağaza yetkilileri emniyete ihbarda bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri zanlının eşkalini belirleyerek, yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aynı gün çaldığı ürünlerle birlikte yakalanan kadın gözaltına alındı. Çalınan ürünler mağazaya teslim edilirken, hırsızlık zanlısı çaldığı diğer ürünlerin parasını ödeyince mağaza yetkilileri şikayetten vazgeçti. E.F., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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