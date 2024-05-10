Jandarmadan 'Narkogüç Operasyonu': 10 gözaltı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı belirlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

Jandarmadan 'Narkogüç Operasyonu': 10 gözaltı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı belirlenen operasyonda 10 kişi yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yahyalı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde operasyon başlatıldı. Yahyalı ve Develi ilçelerinde Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti suçunu işlediği tespit edilen ve torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik icra edilen Narkogüç Operasyonu’nda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Jandarmadan 'Narkogüç Operasyonu': 10 gözaltı
İHA
Kayseri Gündem

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