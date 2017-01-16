Turgut Yılmaz-HUZUR SOKAĞI

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi tedaviye başlıyor
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Kayseri’den Bir İlk Daha: “Tarım Maarif...
Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Kayseri'nin coğrafi...
Melikgazililer sağlık sohbetleri ile bilinçleniyor
Halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı...
"Sıradışı martı" beğenildi
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Sıradışı...
Kamusal heykelcilik sanatsal derinlik kazanamadı
Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Yrd. Doç....
Kocasinan’da mutluluk bereketi
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçelerinde mutluluk bereketi yaşandığını belirterek, 2016 yılı...
Haberler
Sütte girdi fiyatları sabitlenmeli
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sanayiye aktarılan...
Toyota Plaza Aksoy’dan dev kampanya!
Kayseri’de sektörün önde gelen firmalarından Toyota Plaza Aksoy, yeni yılda otomobil...
Oto Galericiler Sitesi’nde Şimşek dönemi
Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nin seçimli genel kurulunda 186 oyun 98’ini alan...
Akaryakıt zammı fırsatçıları
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Zam geldiğinde, günün en...
Bahçıvan Figürlü Çininin Öyküsü
Prof. Dr. Ali BAŞ Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim...
Bireysel sulamaya destek
Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi başvurularının...