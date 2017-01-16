Turgut Yılmaz-HUZUR SOKAĞI
EKONOMİ
> İşsizlik rakamları açıklandı
YEREL
> Develi’de 551 çift evliliğe ‘evet’ dedi
YEREL
> Melikgazi’de pazar denetimi
EĞİTİM
> Adil bir toplumu çocuklarımıza davranışlarımız belirler
Recep UZUNOĞLU
Bilinmezlik denklemi…
Recep UZUNOĞLU
Mahmut ŞAHİN
Şükrü Karatepe… Mustafa Çelik… Recep Bulut…
Mahmut ŞAHİN
M. Orhan CEBECİ
Bizim Kayseri Dergimizin 25.Sayısı Çıktı
M. Orhan CEBECİ
İsmail ARSLAN
Paradoksal gezinme
İsmail ARSLAN
Foto Galeri
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MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni Kayseri Gündem
MPT-76 Milli Piyade Tüfeği Teslim Töreni
Kapadokya’da büyüleyici görüntüler Kayseri Gündem
Kapadokya’da büyüleyici görüntüler
10 BiNLERDEN BiRLiK YÜRÜYÜŞÜ Güncel
10 BiNLERDEN BiRLiK YÜRÜYÜŞÜ
Erciyes Dağı'nda terör protestosu Güncel
Erciyes Dağı'nda terör protestosu
Memleketten kar manzaraları Güncel
Memleketten kar manzaraları
"Doğal akvaryum" Gökpınar'da sonbahar Güncel
"Doğal akvaryum" Gökpınar'da sonbahar
Türbe yollarında geçen ömür Güncel
Türbe yollarında geçen ömür
Mehmetçik'in yeni tüfeği Güncel
Mehmetçik'in yeni tüfeği
Videolar
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Kayseri’den Bir İlk Daha: “Tarım Maarif...
Kayseri’den Bir İlk Daha: “Tarım Maarif...

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından Kayseri'nin coğrafi...
Melikgazililer sağlık sohbetleri ile bilinçleniyor
Melikgazililer sağlık sohbetleri ile bilinçleniyor

Halk ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini kaydeden Melikgazi Belediye Başkanı...
"Sıradışı martı" beğenildi
"Sıradışı martı" beğenildi

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde "Sıradışı...
Kamusal heykelcilik sanatsal derinlik kazanamadı
Kamusal heykelcilik sanatsal derinlik kazanamadı

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Başkanı Yrd. Doç....
Kocasinan’da mutluluk bereketi
Kocasinan’da mutluluk bereketi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ilçelerinde mutluluk bereketi yaşandığını belirterek, 2016 yılı...
Erciyes’te güvenlik ekibi kuruldu
Erciyes’te güvenlik ekibi kuruldu

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda, Kayseri...
Haberler
Sütte girdi fiyatları sabitlenmeli
Sütte girdi fiyatları sabitlenmeli

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sanayiye aktarılan...
Toyota Plaza Aksoy’dan dev kampanya!
Toyota Plaza Aksoy’dan dev kampanya!

Kayseri’de sektörün önde gelen firmalarından Toyota Plaza Aksoy, yeni yılda otomobil...
Oto Galericiler Sitesi’nde Şimşek dönemi
Oto Galericiler Sitesi’nde Şimşek dönemi

Anadolu Oto Galericiler Sitesi’nin seçimli genel kurulunda 186 oyun 98’ini alan...
Akaryakıt zammı fırsatçıları
Akaryakıt zammı fırsatçıları

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Zam geldiğinde, günün en...
Keykubadiye sarayı
Keykubadiye sarayı
Bahçıvan Figürlü Çininin Öyküsü
Bahçıvan Figürlü Çininin Öyküsü

Prof. Dr. Ali BAŞ Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim...
Bireysel sulamaya destek
Bireysel sulamaya destek

Sivas İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi başvurularının...
Yaban hayatına destek sürüyor
Yaban hayatına destek sürüyor

Niğde Belediyesi ve Orman Su işleri müdürlüğü tarafından Niğde Merkez, Bor, Altunhisar ve Çamardı kırsallarında...
Röportajlar
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OVAKENT’TE BAŞKAN ÖZTÜRK İLE GELEN DEĞİŞİM Menderes Öztürk

OVAKENT’TE BAŞKAN ÖZTÜRK İLE GELEN DEĞİŞİM
TÜRKÇE ‘ TURKCHE’LEŞİYOR Prof. Dr. Mustafa Argunşah

TÜRKÇE ‘ TURKCHE’LEŞİYOR
Develi’de iz bırakan Mimar: Süleyman Unutulmaz Prof. Dr. Osman Unutulmaz

Develi’de iz bırakan Mimar: Süleyman Unutulmaz
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Matematik dersi verilir

Matematik dersi verilir
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ELEMAN ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR

ELEMAN ARANIYOR

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