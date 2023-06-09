Atık ısıyı enerjiye dönüştürdüler

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri proje ile ev ve iş yerlerinde ocaklardan çıkan ısının boşa giden kısmıyla elektrik enerjisi üretti.

PAYLAŞ
  • 09.06.2023 10:23
  • Güncelleme: 09.06.2023 16:03
  • 92
Atık ısıyı enerjiye dönüştürdüler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri proje ile ev ve iş yerlerinde ocaklardan çıkan ısının boşa giden kısmıyla elektrik enerjisi üretti.

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen projede ısının çıkış noktasında bulunan iki adet tüpe gelen atıl ısı, basınç sayesinde motorlara iletiliyor. Motorları harekete geçiren enerji, daha sonra dinamo aracılığı ile elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanılıyor. Proje ile ilgili bilgi veren 11. sınıf öğrencisi Mertay Bilgin, özellikle sanayi tipi tüplerde kullanıldığında projenin ciddi bir tasarruf sağlayabileceğini söyledi. Proje ile atık olan ısıyı elektrik enerjisine dönüştürmeyi ve tekrar kullanıma sunmayı amaçladıklarını belirten Bilgin, “Bu projemizde amacımız, ev tipi ocaklarda atık ısıyı tekrar değerlendirerek elektrik enerjisine dönüştürmek ve bunu tekrar kullanıma sunmak. Mantalitesi de şöyle; biz ocağımıza stirling motorlar yerleştirdik. Kısaca motorlardan bahsedersek de iki adet tüpten oluşuyor. Bunların birisi soğuk hava tüpü, birisi de sıcak hava tüpü. Sıcak hava tüpünde basıncı arttırarak pistonlara kuvvet etki ediyor ve bu şekilde devir yapıyor. Biz sıcak hava tüplerini ocağın alev çıkışlarına yerleştirdik. Ocak yandığı zaman bu tüpler ısınıyor, içindeki hava genleşiyor ve basıncı artıyor. Bu şekilde pitonlar da dönmeye başlıyor. Pistonların dönme yerlerine de dinamo motorları bağladık kasnaklarla. Dinamo motorlarından elde ettiğimiz enerjiyi de elektrik enerjisi olarak kullanabiliyoruz” dedi.

Bilgin, proje ile özellikle büyük fabrikalarda ciddi enerji tasarrufu sağlanabileceğini söyleyerek, “Bu proje ev ve sanayi tipi ocaklarda kullanılabilir. Ciddi bir verim sağlayabilir öncelikle. Fosil yakıtlardan daha az faydalanmamızı sağlayabilir. Mesela üçlü ocağınız var diyelim ve bir tanesinin de elektrikli ocak olduğunu düşünelim. Bu projemizi kullanarak üç ocaktan elde ettiğiniz enerjiyi elektrikli ocakta kullanabilirsiniz. Sanayi tipi ocaklarda büyük fabrikalar gibi kullanım alanlarında ciddi bir elektrik enerjisi elde edilebilir ve tasarruf sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Bakan Özhaseki'ye Büyükşehir'de coşkulu karşılama

Bakan Özhaseki'ye Büyükşehir'de coşkulu karşılama

CHP'nin yeni İl Başkanı Zeki Özkan

CHP'nin yeni İl Başkanı Zeki Özkan

Talas'ta 2. etap kentsel dönüşüm hızlandı

Talas'ta 2. etap kentsel dönüşüm hızlandı

Kıranardı Düğün Salonu Yenilendi

Kıranardı Düğün Salonu Yenilendi

Bakan Özhaseki: Kaldığımız yerden 'bismillah'

Bakan Özhaseki: Kaldığımız yerden 'bismillah'

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

5
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çelik kasadan yüzlerce tarihi eser çıktı

Çelik kasadan yüzlerce tarihi eser çıktı

Bakan Özhaseki, 'Kayseri'nin 6'ncı milletvekili olarak hizmet etmeye devam edeceğim'

Bakan Özhaseki, “Kayseri'nin 6’ncı milletvekili olarak hizmet etmeye devam edeceğim”

DAHA FAZLA
Mahallede taşlı sopalı kavga

Mahallede taşlı sopalı kavga

Bakan Özhaseki: 'Kayseri'deki 10 arkadaşımız kol kola girerse 11. Ben olacağım'

Bakan Özhaseki: “Kayseri’deki 10 arkadaşımız kol kola girerse 11. Ben olacağım”

Özdemir'den Sarız'a 'jeotermal' müjdesi

Özdemir'den Sarız'a 'jeotermal' müjdesi

İYİ Parti'li Kazım Yücel, 'Yatay yapılaşmaya geçilmeli'

İYİ Parti'li Kazım Yücel, "Yatay yapılaşmaya geçilmeli"

Peygamberimizin dikilmesini tavsiye ettiği ağaç

Peygamberimizin dikilmesini tavsiye ettiği ağaç