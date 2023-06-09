Atık ısıyı enerjiye dönüştürdüler

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri proje ile ev ve iş yerlerinde ocaklardan çıkan ısının boşa giden kısmıyla elektrik enerjisi üretti.

Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi öğrencileri tarafından geliştirilen projede ısının çıkış noktasında bulunan iki adet tüpe gelen atıl ısı, basınç sayesinde motorlara iletiliyor. Motorları harekete geçiren enerji, daha sonra dinamo aracılığı ile elektrik enerjisine dönüştürülerek kullanılıyor. Proje ile ilgili bilgi veren 11. sınıf öğrencisi Mertay Bilgin, özellikle sanayi tipi tüplerde kullanıldığında projenin ciddi bir tasarruf sağlayabileceğini söyledi. Proje ile atık olan ısıyı elektrik enerjisine dönüştürmeyi ve tekrar kullanıma sunmayı amaçladıklarını belirten Bilgin, “Bu projemizde amacımız, ev tipi ocaklarda atık ısıyı tekrar değerlendirerek elektrik enerjisine dönüştürmek ve bunu tekrar kullanıma sunmak. Mantalitesi de şöyle; biz ocağımıza stirling motorlar yerleştirdik. Kısaca motorlardan bahsedersek de iki adet tüpten oluşuyor. Bunların birisi soğuk hava tüpü, birisi de sıcak hava tüpü. Sıcak hava tüpünde basıncı arttırarak pistonlara kuvvet etki ediyor ve bu şekilde devir yapıyor. Biz sıcak hava tüplerini ocağın alev çıkışlarına yerleştirdik. Ocak yandığı zaman bu tüpler ısınıyor, içindeki hava genleşiyor ve basıncı artıyor. Bu şekilde pitonlar da dönmeye başlıyor. Pistonların dönme yerlerine de dinamo motorları bağladık kasnaklarla. Dinamo motorlarından elde ettiğimiz enerjiyi de elektrik enerjisi olarak kullanabiliyoruz” dedi.

Bilgin, proje ile özellikle büyük fabrikalarda ciddi enerji tasarrufu sağlanabileceğini söyleyerek, “Bu proje ev ve sanayi tipi ocaklarda kullanılabilir. Ciddi bir verim sağlayabilir öncelikle. Fosil yakıtlardan daha az faydalanmamızı sağlayabilir. Mesela üçlü ocağınız var diyelim ve bir tanesinin de elektrikli ocak olduğunu düşünelim. Bu projemizi kullanarak üç ocaktan elde ettiğiniz enerjiyi elektrikli ocakta kullanabilirsiniz. Sanayi tipi ocaklarda büyük fabrikalar gibi kullanım alanlarında ciddi bir elektrik enerjisi elde edilebilir ve tasarruf sağlanabilir” ifadelerini kullandı.