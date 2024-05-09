Jandarmadan öğrencilere trafik eğitimi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 76 çocuğa trafik eğitimi verildi.

’Karayolları Trafik Haftası Etkinlikleri’ çerçevesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Melikgazi ilçesinde kreş ve gündüz bakım evinde eğitim gören toplamda 76 çocuğa ’Hayatla Yarışılmaz’ sloganı ile trafik bilincini oluşturmak amacıyla eğitim verildi. Eğitimde karşıdan karşıya geçme kuralları, trafik ışık kuralları ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda jandarma personeli tarafından uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim sonunda çocuklara boyama kitabı ve şapka hediye edildi.