Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Niğde Üniversite Tanıtım Fuarı'nda öğrencilerle iç içe

Anadolu Üniversiteler Birliği (AÜB) üyesi 15 üniversitenin katılımıyla düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarları kaldığı yerden devam ediyor. Fuarın üçüncü ayağına Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliği yaptı.

Toplam 11 ilde gerçekleştirilecek etkinliğin 3. gününde Anadolu Üniversiteler Birliği üyesi üniversiteler, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı’nda buluşarak, üniversite adaylarına üniversitelerini tanıttı.

Erciyes Üniversitesi de tanıtım standıyla fuardaki yerini aldı.Stantta üniversite adayı öğrencilerle bir araya gelen, onların merak ettikleri soruları yanıtlayan AÜB Dönem Başkanı ve ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, burada öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Gençlerin doğru tercih yapabilmelerine katkı sağlamak amacıyla ERÜ’nün bölümleri, sıralama ve puanlar ile ulaşım ve yurt imkânları hakkında stant görevlileri ile birlikte öğrencilere detaylı bilgi veren Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, standı ziyaret eden öğrencilere ERÜ’ye ait çeşitli materyaller hediye etti.

Katılımcı üniversitelerin stantlarını da ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Altun, stant görevlileri ile sohbet etti.

Anadolu Üniversiteler Birliği Üniversite Tanıtım Fuarı’nın 4.’sü ise bugün Kırşehir’de gerçekleşecek.