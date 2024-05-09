Kayseri'de toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Kayseri'de yarın akşam saatlerinden itibaren toz taşınımı beklendiği duyuruldu.

Kayseri'de toz taşınımı uyarısı
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Kayseri’de yarın akşam saatlerinden itibaren toz taşınımı beklendiği duyuruldu.

Yapılan yazılı açıklamada; "Yarın (Cuma) akşam saatlerinden itibaren Kayseri genelinde başlaması beklenen Kuzey Afrika ve Suriye kaynaklı toz taşınımının, Cumartesi sabah saatlerinde etkisini artıracağı ve akşam saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, yağış anında çamur şeklinde yağış ve sağlık problemlerine karşı duyarlı olunması istendi.

İHA
Kayseri Gündem

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