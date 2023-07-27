Kayserispor Akademi işbaşı yaptı

Kayserispor alt yapısında Tayfun Türkmen tek yetkili olarak göreve başladı. Yardımcısı Alper Kelkitli ise istifa etti.

Kayserispor alt yapısında Tayfun Türkmen tek sorumlu olarak göreve başladı. Daha önce istifa ederek Kayseri’den ayrılan ancak istifası kabul edilmeyen Tayfun Türkmen, Kayseri’ye gelerek alt yapıdaki görevinin başına geçti. Tayfun Türkmen’in yardımcısı olan ve sonrasında alt yapı sorumlusu olarak görevini sürdüren Alper Kelkitli ise bu gelişme üzerine noter kanalı ile istifasını kulübe gönderdi.

Kayserispor Akademi Sorumlusu Tayfun Türkmen, antrenörler ile bir toplantı gerçekleştirerek yaş gruplarında idmanların başlaması talimatını verdi.