Kayseri'de bazı mahallelerde muhtarlar yeniden seçildi

Türkiye bir kez daha seçim için sandık başına gitti. 2024 yılı Mahalli İdari Seçimleri için oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sonlandı. Kayseri’de belediye başkanlıkları açıklanırken öte yandan muhtarlık sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. İl genelinde ise bazı mahallelerdeki muhtarlar açıklanan verilere göre yeniden muhtar olarak seçildi.

TEKRAR SEÇİLEN BAZI MUHTARLAR İSE ŞÖYLE;

Argıncık Mahallesi Muhtarı Ömer Elvan

Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Mustafa Uysal

Bahçelievler Mahalle Muhtarı Rukiye Köse

Boztepe Mahalle Muhtarı Bilal Erdem

Toki Demokrasi Mahalle Muhtarı Hatun Kekeç

İldem Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Emine Kurhan

Erenköy Mahalle Muhtarı Nevin Kafalı

Kılıçaslan Mahalle Muhtarı Abdullah Yiğit

Yeşil Mahalle Muhtarı Fatih Tellioğlu

30 Ağustos Mahalle Muhtarı Tarkan Çolak.