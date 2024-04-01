Kayseri'de bazı mahallelerde muhtarlar yeniden seçildi
31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Kayseri'deki seçmenler sandık başına giderek oy kullandı. Seçim sonuçları açıklanırken il genelinde toplam 714 muhtardan bazı muhtarlar tekrar seçilerek önümüzdeki 5 yıllık süreçte görev yapacak.
Türkiye bir kez daha seçim için sandık başına gitti. 2024 yılı Mahalli İdari Seçimleri için oy verme işlemi saat 17:00 itibariyle sonlandı. Kayseri’de belediye başkanlıkları açıklanırken öte yandan muhtarlık sonuçları da açıklanmaya devam ediyor. İl genelinde ise bazı mahallelerdeki muhtarlar açıklanan verilere göre yeniden muhtar olarak seçildi.
TEKRAR SEÇİLEN BAZI MUHTARLAR İSE ŞÖYLE;
Argıncık Mahallesi Muhtarı Ömer Elvan
Aydınlıkevler Mahalle Muhtarı Mustafa Uysal
Bahçelievler Mahalle Muhtarı Rukiye Köse
Boztepe Mahalle Muhtarı Bilal Erdem
Toki Demokrasi Mahalle Muhtarı Hatun Kekeç
İldem Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Emine Kurhan
Erenköy Mahalle Muhtarı Nevin Kafalı
Kılıçaslan Mahalle Muhtarı Abdullah Yiğit
Yeşil Mahalle Muhtarı Fatih Tellioğlu
30 Ağustos Mahalle Muhtarı Tarkan Çolak.