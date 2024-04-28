Kazım Yücel, İYİ Parti GİK listesinde yer aldı

İYİ Parti 5’inci Olağanüstü Kurultayı gerçekleştirildi. Koray Aydın, Müsavat Dervişoğlu, Tolga Akalın ve Günay Kodaz arasında geçen başkanlık yarışında birinci tur;

Koray Aydın 472, Müsavat Dervişoğlu 370 ve Tolga Akalın’ın 327 oy almasıyla sonuçlandı. Aydın ve Dervişoğlu arasındaki ikinci turda Dervişoğlu, 570 oyla Aydın’a 5 oy fark attı ancak çoğunluğa ulaşılamadığı için üçüncü tura kaldı. Yarışın üçüncü turunda Dervişoğlu 611 oy alarak yeni genel başkan oldu.

Dervişoğlu’nun genel başkan olmasıyla birlikte Genel İdare Kurulu da açıklandı. Açıklanan listeye göre Genel İdare Kurulu’nda; Ayyüce Türkeş Taş, Hakan Şeref Olgun, Turan Yaldır, Kürşad Zorlu, Uğur Poyraz, Hasan Toktaş, Ersin Beyaz, Ümit Özlale, Selcan Taşçı, Yavuz Aydın, Ünzile Yüksel, Enver Yılmaz, İsmail Koncuk, Müjdat Öztürk, Ali Feyzi Karaca, Kadir Ulusoy, İmren Nilay Tüfekçi, Melih Aydın, Selçuk Kılıçarslan, Cumali Durmuş, Dursun Çolak, Cenk Özatıcı, Ali Topçu, Kazım Haluk Ünal, Nevzat Korkmaz, Hasan Eryılmaz, Orkun Kanber, Alper Akdoğan, Erol Karapınar, Kazım Yücel, Özdemir Polat, Fatih Koca, Ali Adnan Kara, Rıdvan Yalçın, Burcu Akçaru, Ali Demir, Mehmet Aslan, Fatih Demirkol, Alpaslan Yüce, Berna Sukas, Canan Uçar, Hamdi Taner Özeler, Kısmet Çelik, Emel Bilenoğlu, Kübra Dursun, Demek Tekdemir, Kevser Ofluoğlu, Huriye Pelin Tellitepe Turan, Hilal Şerifoğlu ve Ali Coşkun isimleri yer aldı.

Açıklanan GİK üyeleri listesinde İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Eski Grup Başkanvekili ve 2024 Yerel Seçimleri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kazım Yücel de yer aldı.