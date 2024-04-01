Büyükkılıç: 'Güzide şehrimizin iradesine saygı duyuyorum'

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, 'Güzide şehrimizin iradesine saygı duyuyorum' dedi.

Büyükkılıç: 'Güzide şehrimizin iradesine saygı duyuyorum'
Kayseri GündemEditör

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, “Güzide şehrimizin iradesine saygı duyuyorum” dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Binası’nda partililerle buluştu. Burada açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, gerek AK Parti’den gerekse başka partilerden belediye başkanı seçilenleri tebrik ettiğini söyleyerek, “Kesin seçim sonuçları netleşmedi. Süreç devam ediyor. Bu süreç içerisinde elbette sahada olan kardeşlerimiz, milletvekillerimiz var. Onlara buradan teşekkür ederken, ben her şeyden önce 1 buçuk milyon insanımızın yaşadığı bu güzel şehrimizin, bu güzide şehrimizin iradesine saygı duyuyor, gerek AK Parti’mizden gerekse diğer siyasi partilerimizden seçilen başkanlarımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Ben yine buradan Sarız’ımızda, Pınarbaşı’mızda, Akkışla’mızda, Sarıoğlan’ımızda, Felahiye’mizde, Özvatan’ımızda, Bünyan’ımızda, Tomarza’mızda, Melikgazi’mizde, Kocasinan’ımızda, Talas’ımızda, Hacılar’ımızda, İncesu’muz, Yeşilhisar’ımız, Yahyalı’mız ve Develi’mizi bağrıma basıyorum. Oradaki iradelere saygı duyuyorum. Biz Kayseri’yiz. Biz birlikte anlam ifade ederiz. Biz olayı kişiselleştirmeyiz. Kayseri’mizin tamamını kucaklayan ve Kayseri’mizi geleceğe taşıyacak olan anlayış içerisinde el ele gönül gönüle olarak ayrıştırmadan, ötekileştirmeden bu şehrimizin insanlarına oy versin, vermesin hizmet etmekle kendimizi yükümlü olarak ifade ediyorum” dedi.

Büyükkılıç: 'Güzide şehrimizin iradesine saygı duyuyorum'
Büyükkılıç: 'Güzide şehrimizin iradesine saygı duyuyorum'
Büyükkılıç: 'Güzide şehrimizin iradesine saygı duyuyorum'
İHA
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