Ataman: 'İyi Parti bugün defnedildi'

İYİ Parti’de kongre heyecanı yaşandı. 6 yılı aşkın süredir partinin kurucu genel başkanlığını yapan Meral Akşener gerçekleşen kongrede görevini Müsavat Dervişoğlu’na devretti. Kongre sürecinde Koray Aydın’ı destekleyen önceki dönem Kayseri İl Başkanı Sebati Ataman, kongre sonrası partiden istifa ettiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ataman: “İYİ Parti Kurultayı’nın sonucu;3’ü bir arada 611

Koray Aydın 548…

Kim mi kazandı?

Vesayet ve kayyum sistemi kazandı…

Entübe olan İYİ Parti’nin bugün fişi çekildi…

“Ya tarih yazacağız ya tarih olacağız” sözü sonunda cevabını buldu ve Milletin umudu olarak kurulan İYİ Parti siyasi parti mezarlığına maalesef bugün defnedildi…

Başımız sağ olsun…

Emek hırsızlarını Allah’a havale ediyor, İYİ Partiden istifa ediyorum…

Saygılarımla…” ifadelerini kullandı.