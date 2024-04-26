Bünyan Şoförler Odası ERVA Spor Kulübü açıldı

Kayseri’de Erdemlerimizle Varız (ERVA) projesi çerçevesinde Bünyan Şoförler Odası tarafından yaptırılan ERVA Spor Kulübü’nün açılışı Vali Gökmen Çiçek’in katılımıyla yapıldı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, ilçeye gelişi sırasında Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Bünyan Kaymakamı Turgut Gülen, Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin ile il ve ilçe protokolü tarafından karşılandı. Vali Çiçek; ilçe ziyaretinin ilk durağında, Bünyan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin açılışına katılarak, sergiyi gezdi. Sergi açılışının ardından Vali Çiçek, Bünyan Kaymakamlığı’na geçerek, Kaymakam Turgut Gülen’den ilçenin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Kaymakamlık ziyaretinin ardından Bünyan Belediyesi’ne geçen Vali Çiçek, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Belediye Başkanlığına seçilen Selahattin Metin’e hayırlı olsun dileklerini ileterek, ilçenin altyapı ve üst yapı çalışmaları ve belediyenin sorumluluk sahasına giren alanlarında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Vali Çiçek; beraberinde protokol üyeleri ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnaflarla sohbet eden Vali Çiçek, kendisine iletilen talep ve istekleri alarak, çözümü konusunda elinden geleni yapacağını ifade etti. Vali Gökmen Çiçek ve beraberinde protokol üyeleri ile birlikte Bünyan Şoförler Odası tarafından yaptırılan ERVA Spor Kulübü’nün açılışına katıldı. Açılışa Çiçek’in yanı sıra, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Adnan Tezcan, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Vali Çiçek; "Hiçbir gencimizi zehir tacirlerine vermeyeceğiz demiştik. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Emniyetimiz, jandarmamız zehir tacirlerine fırsat vermeyecek. Gençlerimizi zehirlemek isteyenlerin yeri sokaklar, meydanlar değil,onların yeri hapishane. Alaeddin Keykubat’ın torunlarını, Seyyid Burhaneddin öğretisiyle büyümüş Kayserilileri, Türkiye’nin sigortası olan gençlerimizi hiçbir alçağa teslim edemeyiz. Bunun için Emniyet ve Jandarmamız büyük mücadele veriyor. Bu tedbirler yeterli değil. O nedenle dedik ki, gençlerimizin yeri spor salonları, gençlerimizin yeri kütüphaneler, gençlerimizin yeri bilim yuvaları, gençlerimiz ancak buralara yakışır. O yüzden sporu gençlerimizin ayaklarına götürelim diye Valilik olarak her mahallede spor okulu açacağız. Bu spor okullar ücretsiz olacak, kıyafetleri, spor malzemeleri ücretsiz olacak. Buradan yetişecek çocuklar Türk Bayrağımızı yükseltecekler, İstiklal Marşımızı okutacaklar. Bu amaçla yola çıktık" dedi. Emniyetin, jandarmanın, KESOB’un, ASKON’un milli eğitimin spor okullarında yüzlerce öğrenci yetiştiğini ifade eden Vali Çiçek; "Bünyan Şoförler Odası Başkanımız Serkan Bey’e teşekkür ediyorum. Spor Kulübü’nün Bünyan’a açılması için büyük gayret gösterdi. Spor kulübünü ilk açtığımız ilçe Bünyan. Haftaya Yahyalı’da açıyoruz. Sonrasında İncesu ilçemizde de açacağız. Bünyanlı çocuklarımıza başarmak yakışır. Çocuklarımız bizi gururlandıracaklar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bünyan Şoförler Odası ERVA Spor Kulübü hayırlı olsun" diye konuştu. Konuşmaların ardından Bünyan Şoförler Odası ERVA Spor Kulübünün açılışı, Vali Gökmen Çiçek ve protokol üyeleri tarafından yapıldı. Açılışın ardından sporcu gençlerle bir araya gelen Vali Çiçek; “Gençlerimizi kötü yollara sokmaya çalışanlara inat sporla uğraşacağız, kitap okuyacağız, derslerimize çalışacağız ve ailelerimizi gururlandıracağız. Sporcular spora inatla devam edecekler, Türk bayrağını milli takımla göndere çekecekler. Bunu sizden rica ediyorum. Hepinizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı. Spor kulübü açılışının ardından Bünyan Devlet Hastanesi’ne geçen Çiçek; burada hastalara ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek, hastane yönetiminden çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Hastane ziyaretinin ardından, Kayseri Üniversitesi Bünyan Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret eden Vali Çiçek, öğrenciler arasında gerçekleştirilen voleybol müsabakasına katılarak, öğrencilerle keyifli anlar geçirdi. Ziyaretlerine devam eden Çiçek, eşi Sümeyra Çiçek ile birlikte, kadın kooperatifini ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Vali Çiçek, ziyaretinin sonunda sırasıyla, Bünyan Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi, Bünyan Cam Teras yol yapımı inşaat alanı, Bünyan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bünyan İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretleri gerçekleştirdi.