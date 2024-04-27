Balkonda çıkan yangın korkuttu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Balkonda çıkan yangın korkuttu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın ekipler tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Altınoluk Mahallesi Veysel Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı bir apartmanın 5. katında bulunan ikametin balkon kısmında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi ev sahibi yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Maddi hasara neden olan yangın ekiplerin de müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınırken, yanan balkon havadan dron ile görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balkonda çıkan yangın korkuttu
Balkonda çıkan yangın korkuttu
Balkonda çıkan yangın korkuttu
Balkonda çıkan yangın korkuttu
Balkonda çıkan yangın korkuttu
Balkonda çıkan yangın korkuttu
İHA
Kayseri Gündem

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