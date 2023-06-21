3D yazıcı ile kendi robot parçalarını üretiyorlar

Kayseri’de Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, bilişim alanında yaptıkları robotik projelerin parçalarını öğretmenleriyle birlikte tasarlayarak 3D yazıcı ile kendileri üretiyor.

Hazır alınan parçaların projelerine uymadığında değiştirme imkanlarının olmadığını fakat kendi parçalarını istedikleri şekilde ürettiklerini söyleyen Kocasinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Kenan Genç, “Bizim 2 projemiz var. Birisi Tasarla Çalıştır dediğimiz proje. Bu projede öğrenciler kendileri bizim orada verdiğimiz projeyi anlık doğaçlama olarak tasarlıyorlar ve kodluyorlar. Geçen yıl da denge robotu ile Tasarla Çalıştır yapmıştık ve daha önce çalışırken de parçalarını 3 boyutlu yazıcı ile kendimiz ürettik. Bu bizim için önemli çünkü hazır aldığımızda parçalar bazen bizim istediğimiz gibi olmuyor veya bir yerlerde değişiklik yapmak istiyoruz ama yapamıyorduk. Fakat 3 boyutlu yazıcı ile kendimiz istediğimiz gibi tasarlayabiliyoruz. Aparatlara taktığımız vidalarımızı bile kendimiz ürettik. Bunları almak hem maliyetli hem de bazen istediğimiz ölçüde bulamıyoruz. Bütün ölçüleri bilgisayarda kendimiz ayarlayıp, tasarlayıp çıktı alabiliyorduk ve öyle de yaptık. Motor tutma aparatlarından tutun yerleştirdiğimiz aparata kadar kendimiz tasarlayıp kendimiz 3 boyutlu yazıcı ile çıkarabiliyoruz. Bu bizim için bir avantaj” dedi.

Kenan Genç, öğrencilerin de bilişim alanındaki etkinliklere mutlaka katılması gerektiğini ve kendileri için çok önemli olduğunu söyleyerek, “Sağ olsun okul müdürümüz 3 boyutlu yazıcıyı bize temin etti. Bununla ilgili de iyi çalışmalar yapıyoruz. Bizim için çok önemli. Gençlere önerim de 3 boyutlu tasarımı öğrenmeleri, teknoloji anlamında yarışmalara katılmaları. Onların gelişimi için çok önemli bunlar ve bu tür etkinliklere mutlaka katılmalarını öneriyorum” ifadelerini kullandı.