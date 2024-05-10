Başkan Büyükkılıç'tan engelsiz bir yaşam için özel projeler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Büyükkılıç mesajında engelli vatandaşları ‘şehrin özel sakini ve dua kaynağı’ olarak niteleyerek Engelliler Haftası’nı kutladı. Başkan Büyükkılıç, engelsiz bir yaşam için özel vatandaşlara yönelik yaptıkları ve yapacakları birçok projeyi de anlattı.

Engelliler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajında engelli vatandaşlara yönelik hizmetleri kentte gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, özel vatandaşların huzur ile güvenli ve konforlu bir yaşam sürmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini dile getirerek, “Engelli, özel vatandaşlarımız şehrimizin özel sakinleridir. Öte yandan tabi ki dua kaynağıdır. Böylesine özel vatandaşlarımıza hizmet etmek de bizlerin olmazsa olmazıdır. Zaten biz onlara hizmet etmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bu doğrultuda da onların güvenli ve konforlu bir şekilde, huzurlu bir hayat sürmesi için de elimizden gelen gayreti göstermeye çabalıyoruz” diye konuştu.

Engelsiz Yaşam İçin Özel Projeler

Engelsiz bir yaşam için özel vatandaşlara yönelik yaptıkları birçok hizmet ve yatırım olduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, şunları söyledi:

“Onlar için araçlarını şarj etmek üzere şarj istasyonlarını hizmete açtık. Toplu ulaşım araçlarımızı onların kullanımına uygun hale getirdik, getirmeyi sürdürüyoruz. Türkiye’nin en büyük ve donanımlı engelsiz yaşam merkezlerinden olan Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi’ni hizmete açtık ve özel vatandaşlarımızı, yavrularımızı orada ağırlıyoruz. Öte yandan Engelsiz Çocuk Evlerimizde yine özel yavrularımızla ilgileniyoruz. Engelli vatandaşlarımıza su faturalarında yüzde 50 indirim uyguladık, yaşamlarını kolaylaştırmak için destek olduk. Tramvay ve trafik ışık noktalarında onların güvenli ulaşımı için ‘Erişilebilir Yaya Butonları’ projesi ile yüzün üzerinde erişilebilir yaya butonu sayesinde onlarca kavşakta bu hizmeti gerçekleştirdik. Ayrıca farkındalık çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler ve sosyal faaliyetler gerçekleştirdik. Burada sayamayacağımız kadar çalışma ve projeye imza attık. Bundan sonra da özel vatandaşlarımızın yanında olacağımızı belirtmek istiyorum.”

Başkan Büyükkılıç, yeni dönemde de engelli vatandaşların yanında olacaklarını ifade ederek, toplu taşıma sistemlerinin tamamının engelli erişimine tam uyumlu hale getirilmesi, engelli bireylerin afet bilinci kazanmaları için onlara eğitimler verilmesi, engelli vatandaşların temiz, sağlıklı ve bakımlı hanelerde yaşamalarını sağlamak için temizlik ve basit tamirat desteği çalışmalarının yapılması gibi çalışmaların da gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Büyükkılıç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.