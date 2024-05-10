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  • Develi'de jandarma ekipleri öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verdi

Develi'de jandarma ekipleri öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verdi

Develi'de Trafik Haftası dolayısıyla jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Develi'de jandarma ekipleri öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verdi
Kayseri GündemEditör

Develi’de Trafik Haftası dolayısıyla jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Trafik Timleri, Trafik Haftası kapsamında, öğrencileri ve toplumu trafik konusunda bilinçlendirmek amacıyla ilçede bulunan Çaylıca Orta ve İlkokulu öğrencileri ile öğretmenlerine eğitim verdi. Ekipler, temel trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi, trafik ışık ve levhaları, okul servis ve toplu taşıma araçlarında hareket tarzı, bisiklet kullanımı, yaya ve okul geçidi kullanımı konusunda öğrencileri ve öğretmenleri bilgilendirdi.

Ekipler ayrıca öğrencilere kitap da hediye etti.

Develi'de jandarma ekipleri öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verdi
Develi'de jandarma ekipleri öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verdi
Develi'de jandarma ekipleri öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verdi
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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