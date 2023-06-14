Arkadaşlık için ücretsiz görüntülü sohbetleri mi kullanıyorsunuz? Bu 7 güvenlik kuralına uyun

Bugün tam olarak görüntülü sohbet arkadaşlık formatını tartışmak, avantajları ve dezavantajları hakkında konuşmak, birkaç örnek vermek ve ayrıca görüntülü sohbette nasıl güvenli bir şekilde iletişim kurulacağına dair önerileri paylaşmak istiyoruz. Çünkü herkes bunlara uymuyor.

Popüler ücretsiz görüntülü sohbetler ve avantajları

Aslında, Omegle tarihteki ilk rastgele sohbetti. Başlangıçta sadece bir metin sohbeti vardı ve rastgele partnerlerle video aracılığıyla iletişim kurma fırsatı yoktu. Ancak yine de böyle bir fırsat, 2009'un başlarında hizmetin başlatılmasından sadece altı ay sonra ortaya çıktı. O zamandan beri, Omegle dünya çapında milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti. Ve bu popülerlik birçok geliştiriciyi Omegle'ın ana fikrini kullanmaya ve kendi yöntemleriyle uygulamaya zorladı. Böylece, birçok açıdan seleflerinden bile daha iyi olan çok sayıda alternatif ortaya çıktı.

İşte denemeniz gereken popüler Omegle alternatiflerinin sadece küçük bir listesi:

Omega

Omegle.chat

Ome.TV

Chatrandom

Azar

JustTalk

Hoop on OMG

Chatroulette.chat

Ücretsiz görüntülü sohbetlerin artan popülaritesinin birkaç nedeni var. Her şeyden önce, erişilebilirlik. Bu platformların çoğu ya tamamen ücretsiz ya da çok ucuz. İkincisi, neredeyse gerçek hayattaki gibi tanışmayı ve iletişim kurmayı mümkün kılıyorlar. Partnerinizi görürsünüz, sesini duyarsınız, jestlerini ve iletişim tarzını gözlemlersiniz, vb. Bu, bir sitedeki veya arkadaşlık uygulamasındaki olağan yazışmalardan çok daha iyidir. Üçüncüsü, görüntülü sohbetlerde arkadaşlık olasılıkları genellikle klasik web arkadaşlıklarından daha iyidir. Bu büyük ölçüde canlı iletişimden kaynaklanmaktadır.

Ayrıca, görüntülü sohbetlerde çok daha az sahte hesap, bot ve her türlü davetsiz misafir olduğu unutulmamalıdır. Onlar için bu format, normal arkadaşlık siteleri ve uygulamalarının aksine sadece sakıncalıdır. Ancak bu, rastgele görüntülü sohbetlerde buluşmanın% 100 güvenli olduğu ve korumanızı azaltabileceğiniz anlamına gelmez. Aslında bu doğru değil!

Görüntülü sohbetlerin güvenli kullanımı için 7 temel kural

Omegle gibi birçok ücretsiz görüntülü sohbetin geliştiricileri, platformlarını daha güvenli ve özel hale getirmek için çok çaba sarf ediyor. Ancak internetteki güvenliğinizin her zaman sizin elinizde olduğunu unutmamalısınız. Bu nedenle, görüntülü sohbetlerde güvenli bir şekilde nasıl çıkılacağı ve hoş olmayan sonuçlarla karşılaşmamak için bazı önerilerde bulunmak istiyoruz.

Kişisel bilgileri asla kimseye açıklamayın

Herhangi bir bilginizin size karşı kullanılabileceğini unutmayın. Ve şimdi sadece banka kartı numaraları veya belgeleriniz gibi bariz verilerden değil, aynı zamanda daha "günlük" şeylerden de bahsediyoruz — iş yeriniz, yaşadığınız bölge vb. hakkında. Genel olarak, kötü niyetli olmadıklarından emin olana kadar yeni insanlara açılmak için acele etmeyin. Web'de hala çok sayıda dolandırıcı olduğunu unutmayın.

Görüntülü sohbet başlangıçta yüzünüzü gizleme özelliğine sahipse, bunu kullanın

Genel olarak, A/I maskeli ücretsiz görüntülü sohbet seçenekleri istediğimiz kadar geniş değil. Ancak yine de seçenekler var. Örneğin, yüzünüzü partnerinizden gizlemek için sanal bir maske seçebileceğiniz Chatspin görüntülü sohbet. Ve onlara açılmaya karar verdiğinizde, maskeyi kolayca çıkarabilirsiniz. Bu, özellikle anonimliklerine ve mahremiyetlerine dikkat edenler için çok yararlıdır. Öte yandan, bazı insanların "yüzü olmayan" insanlarla iletişim kurmak istemediğini ve onları kasıtlı olarak görmezden geldiğini anlamalısınız. Yani burada seçim sizin.

Partnerinizden gelen taleplere karşı dikkatli olun.

Psikolojik bir "küçük ricalar" tekniği vardır. Bunu mümkün olduğunca kısa bir şekilde tanımlarsanız, bir kişi bir başkasından ciddi bir şey istemek istediğinde, küçük basit isteklerle başlar. Böyle bir numara, sonunda bir kişiyle iletişim kurarken kelimenin tam anlamıyla sorunsuz hale gelmenize yol açar. Ve buna, internetteki rastgele partnerler gibi değil, oldukça yakın insanlarla bile izin verilmemelidir. Bu nedenle, çoğu durumda, çeşitli talepleri durdurmanızı ve partner tarafından yönlendirilmemenizi öneririz. Özellikle de bu talepler size garip geliyorsa veya rahatsızlık veriyorsa. Konuşmayı hemen bitirmek daha iyidir.

Partnerin uygunsuz davranışları hakkında moderatörlere rapor verin

Aslında bunu yapmak zorunda değilsiniz, sadece bir tıklama ile bir sonraki partnere geçebilir ve bir öncekini unutabilirsiniz. Herhangi bir Omegle alternatifi size bu seçeneği sunar. Bununla birlikte, bir kişi uygunsuz davranırsa sitenin kurallarını ihlal ederse, size kaba davranırsa ve benzerleri, yine de bir şikayet göndermek daha iyidir. Moderatörler bunu değerlendirecek ve bir ihlal onaylanırsa harekete geçecektir. Partner hakkında şikayette bulunmazsanız, diğer insanlara aynı şekilde davranmaya devam edeceklerdir.

Doğrulanmamış bağlantılara tıklamayın ve herhangi bir dosya indirmeyin

Bu güvenlik kuralı sadece görüntülü sohbetlerde değil, internet'in her yerinde geçerlidir. Güvenli olduklarından %100 emin olmadığınız sürece asla şüpheli bağlantılara tıklamayın veya herhangi bir dosya indirmeyin. Zararsız bir URL, bir kimlik avı sitesini gizleyebilir. Ve bazı kurulum APK dosyalarının arkasında virüs yazılımı vardır. Son derece dikkatli olun ve Web'de kendi eylemlerinizi dikkatlice kontrol edin.

İletişim için başka bir platforma geçmek için acele etmeyin

Ücretsiz görüntülü sohbet iletişim için en uygun platform olmayabilir, bu doğru. Ve bağlantı koparsa, artık aynı kişiyle tanışmama riskiniz yüksektir çünkü sistem sizi rastgele bir partnere bağlar ve nadiren sizi aynı partnere bağlar. Ancak, bir kişi sizden ısrarla başka bir siteye, mesajlaşma programına vb. gitmenizi isterse acele etmeyin. Bu şekilde sizin hakkınızda daha fazla kişisel bilgi edinmeye çalışıyor olabilirler. Ve aynı zamanda size iletişim için başka bir platforma bağlantı gönderirlerse, önceki paragrafımıza bakın.

Bir kişiyle iletişim kurmak size rahatsızlık veriyorsa, hemen bir sonraki kişiye geçin

Birçok kişi, diyaloğun kendileri için kesinlikle umut verici olmadığını veya tatsız olduğunu görseler bile, nezaketen görüntülü sohbette iletişimi kesmez. Bunu yapmaya değmez. Sadece kendi zamanınızı ve sinirlerinizi boşa harcarsınız. Konuşmaya devam etmenin bir anlamı olmadığını düşünüyorsanız, başka bir partnere geçin veya uygulamayı/tarayıcı sekmesini kapatın. Zorla iletişim kurmanıza gerek yok, aksi takdirde rastgele görüntülü sohbetler hakkındaki tüm izleniminiz bozulacaktır. Sadece sizin için hoş ve ilginç olan insanlarla iletişim kurun, o zaman ücretsiz görüntülü sohbet sizin için gerçek bir keşif olacaktır!

Kısa özet

Omegle'nin modern alternatifleri, Web'de arkadaşlık ve iletişim kurmamız için muazzam fırsatlar sunuyor. Ve herhangi bir nedenle bu formatı uzun süredir görmezden geliyorsanız, bunu değiştirmenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Ücretsiz görüntülü sohbet, iyi vakit geçirmek, yeni tanıdıklar edinmek, arkadaşlar ve hatta bir ruh eşi bulmak için harika bir fırsattır. Ücretsiz, kullanışlı ve işlevsel!

Yukarıda listelenen rastgele görüntülü sohbetlerden en az birkaçını denemenizi ve kendiniz için en iyisini seçmenizi öneririz. Ve Web'de güvenli iletişim kurallarını unutmayın. Sadece görüntülü sohbetlerde çalışmıyorlar!