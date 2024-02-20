Cezaevi firarisi suç makinesi polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Cezaevi firarisi suç makinesi polisten kaçamadı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hırsızlık, iş yerini dokunulmazlığını ihlal etme ve tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından aranan aynı zamanda cezaevi firarisi olan ve toplamda 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D. (29) yakalandı.

A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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