İl Millî Eğitim Müdürü Karaköse, ‘Öğretmenim Seninleyim’ Projesi kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi

Toplantı kapsamında konuşan Müdür Karaköse, “Bizim eğitim sistemimizde engelli öğrencilerimiz, kendi eğitim seviyelerine göre eğitimlerini kaynaştırma sınıflarında sürdürüyorlar. Bu noktada tüm öğrencilerimiz için çeşitli yaşantılar oluştururken diğer taraftan engelli öğrencilerimiz için aynı duyarlılıkta olmamız ve aynı fırsatı sağlamamız çok önemli. Özellikle okuldaki kaynaştırma öğrencilerinin diğer akran gruplarıyla iletişimleri, sınıftaki öğretmenlerimizin onlara tanıdığı alanlar ve aileleriyle olan iletişimleri çok büyük önem arz ediyor. Bu noktada süreç; dönüp dolaşıyor ve öğretmenimizin aldığı rol ve sorumluluk yeri geldiğinde bir hayata dokunabiliyor” dedi.

Kayseri İl Millî Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, ‘Öğretmenim Seninleyim’ Projesi kapsamında öğretmenlerle bir araya gelerek toplantı düzenledi. Toplantıda; öğretmenlerin hem öğrenciler hem de okulları adına sundukları projeler tartışıldı, fikir alışverişi yapılırken bu projelerin gerçekleşmesi için atılacak adımlara dair konuşmalar yapıldı.

‘Öğretmenim Seninleyim’ Projesi, Kayseri İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere sağlanan, her hafta Cuma günleri saat 16.00 ile 18.00 arasında öğretmenler ile İl Millî Eğitim Müdürü Karaköse’nin bir araya geldiği bir toplantı konseptidir. Toplantıya randevu şartı olmadan katılım sağlanmasının yanı sıra tanışma ve toplu konuşma faslının ardından her öğretmen Müdür Karaköse’yle birebir görüşme imkânına sahip oluyor.

Engelli öğrencilerin eğitimleri hakkında daha hassas olunması gerektiğini belirten ve bu konuda hem öğrencilerin ailelerine, öğretmenlere önemli görevler düştüğüne dikkat çeken İl Millî Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Bizim eğitim sistemimizde engelli öğrencilerimiz, kendi eğitim seviyelerine göre eğitimlerini kaynaştırma sınıflarında sürdürüyorlar. Bu noktada tüm öğrencilerimiz için çeşitli yaşantılar oluştururken diğer taraftan engelli öğrencilerimiz için aynı duyarlılıkta olmamız ve aynı fırsatı sağlamamız çok önemli. Özellikle okuldaki kaynaştırma öğrencilerinin diğer akran gruplarıyla iletişimleri, sınıftaki öğretmenlerimizin onlara tanıdığı alanlar ve aileleriyle olan iletişimleri çok büyük önem arz ediyor. Bu noktada süreç; dönüp dolaşıyor ve öğretmenimizin aldığı rol ve sorumluluk yeri geldiğinde bir hayata dokunabiliyor. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için öğretmenlerimizle iş birliğini oluşturmamız gereklidir. Bu noktada yol yürüyeceğimiz kişiler öğretmenlerimizdir. Kendi aramızdaki iş birliğimiz, diyaloğumuz ne kadar iyi olursa birinci aşamada yansımasını göreceğimiz nokta öğrencilerdir. Ortak bakış açılarımızı paylaşıp zenginleştirmemiz lazım. Öğretmenlerimizin de bu süreçte mutlu olmalıdır, mutlu bir öğretmenin öğrenciye yansıması sonucunda mutlu bir geleceğimiz olacağını, gelecekteki hedeflerimize daha güçlü ulaşmamızı sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.