Kayseri Üniversitesi Genç Ofisin açılışı gerçekleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin sosyal aktivitelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Kayseri Üniversitesi'nde de kurulan Genç Ofis'in açılışı gerçekleştirildi.

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  • 20.10.2023 19:26
  • Güncelleme: 20.10.2023 19:55
Kayseri Üniversitesi Genç Ofisin açılışı gerçekleştirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencilerin sosyal aktivitelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında Kayseri Üniversitesi’nde de kurulan Genç Ofis’in açılışı gerçekleştirildi.

Üniversitenin 15 Temmuz Yerleşkesinde kurulan genç ofisin açılışına Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Şenol Esmer ve Ömer Tekeş, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, gençliğin toplumumuz ve ülkemiz için önemine vurgu yaparak, "2018 yılında kurulan Kayseri Üniversitemizin gerek merkez gerekse ilçe yerleşkelerinde öğrencilerimize en iyi şekilde eğitim hizmeti ve bunun yanında sosyal hizmet vermeye çalışıyoruz. Biz şunu iyi biliyoruz ki, üniversitelerde eğitim hayatı sadece dersliklerden ve atölyelerden ibaret değildir. Öğrencilerin sosyal ve kültürel aktivelerden faydalanacağı, hoş vakit geçireceği mekanlar da gerekli. Biz üniversite olarak buna büyük önem veriyoruz. Öğrencilerimizi her türlü sosyal ve kültürel etkinliklerde destekliyoruz. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından üniversitemizde oluşturulan Gençlik Ofis’in de sosyal faaliyetlerinde öğrencilerimize büyük fayda sağlayacağı ve öğrencilerimizin ders arası ve öğle vakitlerinde burada dinleneceği ve hoşça bir vakit geçireceği inancındayız. Ben üniversitemizde bu mekanın oluşturulmasında emek veren herkese çok teşekkür ediyor, Sayın Valimiz ve protokol üyelerine katılımlarından dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında he insanın değişik aidiyetinin bulunduğunu ve öğrenciler için üniversite hayatının ve eğitim aldığı üniversitenin ayrı bir aidiyet oluşturduğunu kaydetti.

Vali Çiçek, “Kayseri’de siz gençlerimizin daha huzurlu bir yaşam sürmeleri ve daha çok sosyal ve kültürel aktivitede bulunmanız için şehrin yöneticileri olarak çaba gösteriyoruz. O yüzden bu yıl sizler için daha çok sosyal ve kültürel etkinlik planlıyoruz. Konser, tiyatro ve benzeri sosyal ve kültürel faaliyetlerle sürekli yanınızda olacağız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Genç Ofis’in açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından Vali Gökmen Çiçek, üniversite öğrencileriyle kısa bir söyleşi etkinliği yaptı. Vali Gökmen Çiçek, buluşma etkinliğinde öğrencilerin sorunlarını da dinledi.

Depremden Etkilenen Öğrencilere Nakdi Yardım Yapılmasına İlişkin Protokol İmzalandı

Genç Ofis’in açılış etkinliğinin ardından Kayseri Üniversitesi Rektörlük Senato Salonu’nda Vali Gökmen Çiçek’in de katılımları ile Kayseri Üniversitesi ile Türk Kızılay Kayseri Şubesi arasında “Depremden etkilenen Kayseri Üniversitesi öğrencilerine desteğe” yönelik iş birliği protokolü imzalandı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremden etkilenmiş olan Kayseri Üniversitesi öğrencilerine Kızılay tarafından bir defaya mahsus olmak üzere nakdi yardım yapılmasına ilişkin protokole Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Tük Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli imza attı.

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İHA

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