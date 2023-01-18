Kayseri Bilim Merkezi'nde Kış Bilim Kampı düzenlenecek

Türkiye'deki 6 TÜBİTAK destekli bilim merkezinden birisi olan Kayseri Bilim Merkezi, 8 ila 13 yaş arası öğrenciler için Kış Bilim Kampı düzenleyecek.

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  • 18.01.2023 11:55
  • Güncelleme: 18.01.2023 11:55
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Kayseri Bilim Merkezi'nde Kış Bilim Kampı düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan İç Anadolu Bölgesi'nin en büyük sosyal yaşam merkezi olan Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde faaliyet gösteren Kayseri Bilim Merkezi’nde 4 dönemlik Kış Bilim Kampı düzenlenecek. Kayıtları başlayan kamp programı, 24-25 Ocak’ta 8-10 yaş arası 1’inci dönem, 26-27 Ocak’ta 11-13 yaş arası 2’nci dönem, 31 Ocak-1 Şubat’ta 8-10 yaş arası 3’üncü dönem ve 2-3 Şubat’ta 11-13 yaş arası 4’üncü dönem olarak belirlendi.

Kış Bilim Kampı birbirinden ilgi çekici ve güzel etkinlikler ile dikkat çekiyor. Etkinlik programında, Origami Hayvanlar, Mikroskop Atölyesi, Robo Maç, Renkli Deneyler, Kodla Hama ve Elektronik Yapboz gibi konu başlıkları yer alıyor.
Katılımcı sayısı 20 ile sınırlı olan 4 dönem gerçekleşecek Kış Bilim Kampı programına ilişkin bilgi almak isteyen vatandaşların, 0 352 222 45 67 – 0 352 222 89 01 no’lu telefon numaralarını arayarak, www.kayseribilimmerkezi.com adresini ziyaret ederek veya sosyal medya hesaplarını takip ederek bilgi alabileceği belirtildi.

1ha

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