Başkan Cabbar: “2023 yılı 3 büyük projenin hayata geçeceği yıl olacak”

Kayseri’nin en büyük ilçesi olan Develi’de belediye yatırımları yeni yılda da devam edecek. Belediye hizmetleri açısından geçtiğimiz seneyi değerlendiren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, 2022’nin bereketli geçtiğini söyledi. Cabbar “Parkeden park yapımına büyük projelerden diğer kültürel sanatsal faaliyetlerimize varıncaya kadar dolu dolu bir yıl geride kaldı” dedi.

2023 yılının da plan ve projelerle yatırım senesi olacağını vurgulayan Cabbar, “Memduh Büyükkılıç başkanımızın desteğiyle Develili hemşerilerimizin 3 ana büyük projenin hayata geçeceği bir yıl olacak. Halkımızın sabırsızlıkla beklediği meydan 2’nci etabımız… Altında otoparkı, üzerinde işyeri olan özellikle hanım kardeşlerimizin el emeği göz nuru işlerini satabilecekleri alanlardan oluşan, havuzların olduğu, çocukların güzel vakit geçirebilecekleri yerlerin olduğu, gençlerimizin küçük bir amfi noktasında müzik gösterileri yapabileceği bir projemiz var. Ocak ayı içerisinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihalesine çıkacak. İkinci büyük projemiz, şehir mezarlığının karşısında üniversite kampüsümüzün hemen yanında 10 bin metre karelik bir alanı satın alarak Develimizin bir ihtiyacını daha karşılamış olacağız. Üçüncü büyük projemiz ise 2022 yazında sözleşme imzalarını attığımız kentsel dönüşüm projemize beklentinin üzerinde bir ilgiyle karşılaştık. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra da hemen belediyemizin karşısında ilk etap olarak belirlediğimiz kentsel dönüşüm projemize başlayacağız. 2023 çok hareketli geçecek. Biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı. Buna dayalı da bizler kültürel ve sanatsal faaliyetlerimizin hazırlıklarına şimdiden başlıyoruz. Bana göre cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden olan 2023 seçimleri yakın bir zamanda gerçekleştirilecek. Ama bizler ilk göreve geldiğimiz gündeki gibi aşkımızla, sevdamızla, büyüklerimizden aldığımız güçle Develimizi bir adım daha nasıl ileri götürebiliriz onun gayretinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.