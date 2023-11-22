Kayseri'de rehber öğretmenlere 'uyuşturucu' eğitimi

Kayseri'de narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde kentte görev yapan rehber öğretmenlere uyuşturucu ve bağımlılığı konusunda bilgi verdi.

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  • 22.11.2023 11:34
  • Güncelleme: 22.11.2023 11:45
Kayseri'de rehber öğretmenlere 'uyuşturucu' eğitimi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de narkotik ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde kentte görev yapan rehber öğretmenlere uyuşturucu ve bağımlılığı konusunda bilgi verdi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenledikleri operasyonlar ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmazken, düzenledikleri eğitimlerle de uyuşturucu ve bağımlılığı konusunda bilgi veriyor. Kentte bulunan 4 ilçedeki okullarda görev yapan 600 rehber öğretmene uyuşturucu ve bağımlılığı konusunda bilgi verildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Yardımcısı Tugay Akbaş, uyuşturucu kullananlarda görülen belirtiler hakkında bilgiler vererek, uyuşturucuyla nasıl mücadele edileceğini öğretmenlere anlattı.

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İHA

Kayseri Gündem
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