Vali Çiçek, 5 kg uyuşturucuyu ele geçiren emniyeti tebrik etti

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, başarılı operasyonla 5 kilo uyuşturucu maddeyi kente girmeden yakalayan Kayseri Emniyetini tebrik etti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli A.U.’nun kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirerek dağıtımını yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın aracını tespit eden ekipler, takibe başladı. İncesu ilçesinde aracı durduran ekipler şüpheli şahsı gözaltına alırken, araçta arama yaptı. Yapılan aramada ayakkabı kutusuna zulalanmış 5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Vali Çiçek: "Bu şehirde zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, başarılı operasyonla 5 kilo uyuşturucu maddeyi kente girmeden yakalayan Kayseri Emniyetini tebrik etti. Çiçek, "Bu şehirde zehir tacirlerine geçit vermeyeceğiz ve hiç bir gencimizi uyuşturucuya kurban etmeyeceğiz diye söz vermiştik. Emniyeti güçlerimiz bu amaçla gece gündüz demeden çalışmaya şehrimizi, gençlerimizi ve geleceğimizi korumaya devam ediyor. Dün gece gerçekleştirdikleri başarılı operasyonla 5 kg uyuşturucu maddeyi ele geçirerek zehir tacirlerine ağır bir darbe daha vurdular. Tebrikleri Kayseri Emniyeti" ifadelerini kullandı.