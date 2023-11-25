Hayırsever Osman Ulubaş tarafından yaptırılacak olan Osman Ulubaş Köşk İlkokulu ve Ortaokulu’nun protokolü imzalandı.

Kayseri Valiliği’nde düzenlenen protokol imza törenine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ve hayırsever iş insanı Osman Ulubaş katıldı. Törende konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Allah, kendisine uzun ömürler, kesesine bereketler versin. İnşallah sağlıklı günlerde nice hayırlar işler diye dua ediyoruz. Allah, bize de nasip etsin bu kadar hayır işlemeyi. Biz buna severek, gönüllü olarak imza atmaya geldik" dedi.

Konuşmaların ardından protokol imzalanırken, hayırsever iş insanı Osman Ulubaş duygusal anlar yaşadı.