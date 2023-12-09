Yozgat'ta 860 kadın polis yemin ederek mesleğe ilk adımı attı

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitimlerini tamamlayan 860 kadın polis mezuniyet heyecanı yaşadı.

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  • 09.12.2023 13:00
  • Güncelleme: 09.12.2023 13:00
Yozgat'ta 860 kadın polis yemin ederek mesleğe ilk adımı attı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde eğitimlerini tamamlayan 860 kadın polis mezuniyet heyecanı yaşadı.

Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde (POMEM) 9 ay süren eğitimlerini başarı ile tamamlayan 860 kadın polis, düzenlenen 29. mezuniyet töreniyle yemin ederek polisliğe ilk adımı attı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene Yozgat il protokolü, vatandaşlar ve kadın polislerin yakınları katıldı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan ve Yozgat Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Zafer Kişi yeni polis memurlarını tebrik ederek meslek hayatlarında başarı diledi. Silah başına gelen polis adayları, meslek yeminlerini edip kep attı.

Polis adaylarına seslenen Vali Mehmet Ali Özkan, "Anadolu’nun coğrafyasında birer ateş olarak, birer ocak yakmak üzere al bayrağa sahip çıkmak üzere yola çıkıyorsunuz. Buraya kiminiz Ayşe, kiminiz Zeynep, kiminiz Fatma olarak geldiniz. Bugün yetiştiniz, bu şerefli üniformayı hak ettiniz. Artık kahraman Türk polisi olarak Anadolu’ya dağılıyorsunuz” dedi.

Yozgat POMEM Müdürü Zafer Kişi de, “Okulumuzun kurulduğu günden bu yana emniyet teşkilatına adalet ve hukukun üstünlüğüne inanan, devletine, vatanına, milletine, bayrağına bağlı, ülkesinin bölünmez bütünlüğü için gözünü budaktan sakınmayan binlerce polis yetiştirdik ve yetiştirmeye de devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Törenin ardından polis adayları, mutluluklarını birbirlerine ve ailelerine sarılarak kutladı.

İHA

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