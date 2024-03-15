Yozgat'ta Alo Fetva Hattına günlük bin 500 çağrı ulaşıyor

Yozgat’ta il müftülüğünce vatandaşlardan gelen yoğun taleplere daha hızlı cevap verebilmek amacıyla kurulan Alo 190 Fetva Hattına, ramazan ayında günde bin 500 çağrı ulaşıyor.

Yozgat İl Müftülüğü bünyesinde görevli kadın ve erkek vaiz ile din işleri uzmanlarının görev yaptığı hatta günde bin 500 çağrı ulaşıyor. Fetva hattına yapılan aramalarda vaiz ve din işleri uzmanları, dini konularda merak edilenler hakkında bilgilendirme yapıyor. Ramazan ayında hattı arayıp dini konularda bilgi edinmek isteyenler genellikle oruç tutma, zekat ve fitre verme gibi konularda merak ettikleri konuları görevlilere soruyorlar.

Hattı arayanlar zaman zamanda sakız çiğnemek, burun spreyi kullanmak ve kan aldırmak orucu bozar mı? ve sahurda ezan bitene kadar yemek yenilir mi gibi ilginç soruları görevlilere yöneltiyorlar.

“Vatandaşlar Alo 190 Fetva Hattını benimsedi”

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Alo 190 Fetva Hattı’nın hafta içi her gün mesai saatleri arasında hizmet verdiğini söyleyerek, “Müftülüğümüzde bayanlara ve erkeklere olmak üzere iki ayrı alanda fetva veriliyor. İlimiz genelinden gelen fetvalara hafta içi mesai saatleri içinde her gün bu hizmet sunulmaktadır. İlimizde günlük bin 500 fetva geliyor. 09.00-17.00 saatleri arasında telefonların biri kapanıp diğeri açılıyor. Büyük bir yoğunluk oluyor ve arkadaşlarımız da bu yoğunlukta nöbet usulü ile vatandaşların sorularını cevaplıyorlar. Türkiye’nin dört bir köşesinde bu hizmet yürütülmekte, ilimizde de aktif bir şekilde zamanın tamamı fetva hizmetine ayrılmış bir durumda. İnsanlarımız bu hizmeti benimsediler. Hizmetimiz verili bir şekilde devam ediyor.” dedi.

“Hatta ilginç sorular da geliyor”

Hattı arayanlardan zaman zaman ilginç sorularla da karşılaştıklarını belirten Müftü Gülden, “Ramazan ayı geldiğinde özellikle orucu bozan ve bozmayan durumlar üzerinde konular üzerinde duruluyor. Bunun dışında sakız orucu bozar mı, kan vermek ya da burun ve kulak spreyi gibi sorular da Alo 190 Fetva Hattımıza sorulmak suretiyle arkadaşlarımız tarafından cevaplanıyor. Ancak soruların bir bölümü zekat üzerine geliyor. Bu ayda fıtır sadakası öne çıkıyor. Oruç tutamayanların fidyeleriyle ilgili sorular geliyor, kime, nasıl verilecek gibi. Bunun üzerine arkadaşlarımız bilgilendirmeler yapılıyor. Sistem çok güzel bir şekilde işliyor. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakaları hattımıza çok yüksek. Arkadaşlarımız da kesintisiz belirlenen saatler içinde çalışmalarını sürdürüyor.” ifadelerine yer verdi.