Başkan Palancıoğlu meclis üyeleri ve aileleriyle iftarda bir araya geldi

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5 yıl boyunca birlikte görev yaptığı meclis üyeleri ve aileleri ile iftar programında bir araya gelerek, çalıştığı süre boyunca emekleri için teşekkür etti.

Belediye meclisi üyeleri ile 5 yıl boyunca ilçede uyum ve işbirliği içinde çalıştıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu; "2019-2024 yılını kapsayan görev süremizde birlikte hizmetlerle dolu bir 5 yıl geçirdik. Allah nasip ederse 31 Mart Yerel Seçimi ile birlikte Meclisi’mizde yeniden yola devam edeceğiz. 5 yıldır Meclisimizde uyum ve birliktelik içinde çalıştık. Bu kapsamda tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim. Türkiye’nin en güzel çalışmalarını yapan belediyelerinden biri olduk. Siyasi parti ayrımı yapmadan birçok projemizde kararları birlikte aldık. Melikgazi’de bir dönemde en az iki dönemlik çalışma yaptık. Bunların hepsi bana vermiş olduğunuz destek ve motivasyonlar sayesinde oldu. Bu dönemde Türkiye’de en çok okul yapan belediye olduk. 2019-2024 yıllarında ilçede hizmetlerle dolu bir 5 yıl geçirdik. Melikgazi’de 5 yıl boyunca hizmetlerimiz artarak çoğaldı. 2019 yılından bu yana 15 adet aile sağlık merkezi, 18 adet ibadethane, 9 adet Kur’an kursu, 15 akıl küpü kütüphanesi, 15 adet sosyal tesis yaptık. İçeresinde Gön Han ve Köşk Medrese gibi önemli yapılar restore ettiğimiz 16 adet tarihi eserin restorasyonu ve 18 adet futbol sahası ile 4 adet de pazar yeri yaptık. Türkiye’ye örnek projemiz ise Çarşı Melikgazi de ilçemize renk katacak. Gön Han ve Köşk Medrese son yılların en önemli restorasyon çalışması. Deprem ve pandemiye rağmen ilçemizde rekor hizmetler yaptık. Hunat Mahallemize Dedeman Parkı yaptık. Çarşı merkezi nefes alan yemyeşil bir ortama dönüştü. İlçemize, belediyemize emeği geçen tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim" dedi.

Başkan Palancıoğlu, emekleri için Meclis üyelerine teşekkür ederek, kendilerine plaket takdim etti.