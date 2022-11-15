Erciyes Teknopark'ta işveren hakları semineri düzenlendi

Erciyes Teknopark, bünyesinde gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Erciyes Teknopark ev sahipliğinde bu kez İşveren Hakları Semineri düzenlendi.

Erciyes Teknopark Konferans Salonu’nda düzenlenen seminere, Erciyes Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, MÜSİAD Kayseri İl Başkanı Ferhat Akmermer, İş Hukuku Uzmanı Avukat Okan Çimen, Demir Grup A.Ş İnsan Kaynakları Müdürü Ali Ersolak ve Teknopark’ta faaliyet gösteren firma yetkilileri katıldı. Seminerde İşveren Hakları ile ilgili hukuki dayanakların yanı sıra insan kaynakları yönetimi gibi konular ele alındı.

Seminerde katılımcılar ayrıca soru-cevap bölümü ile güncel konularda da birçok konuya cevap buldular.