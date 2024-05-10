Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz: 'Gelecekte güzel sporcuların yetişmesi için gayretlerinizi bekliyoruz'

Kayseri İmam Hatiplerarası Geleneksel Spor Oyunları’nda dereceye giren takımlar ödüllerini aldı. Ödül törenine katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, “Gelecekte güzel sporcuların yetişmesi için gayretlerinizi bekliyoruz” dedi.

1 aydan fazla süren ve 45 okulun çeşitli branşlarda birincilik için yarıştığı ‘Kayseri İmam Hatiplerarası Geleneksel Spor Oyunları’nda final oyunları oynandı. Kadir Has Kongre Merkezi’ndeki basketbol maçında Somuncubaba Anadolu İmam Hatip Lisesi ile finalde karşılaşan Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci oldu. Final müsabakasına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, ilçe belediye başkanları, İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş ve protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şube Başkanı Oğuz Memiş, "Güzel etkinlik 1 aydan fazla sürdü. 45 imam-hatip okulundan öğrencilerimiz bu yarışmalara katıldı. 15 branşta yarışmalarımız gerçekleşti. 2 binden fazla gencimiz yarışmalara katıldı. Centilmence yarışmalar oldu. Kavga, gürültü, kırgınlıklar olmadı ve dostluk kazandı. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum” dedi.

Kurulan spor salonları ile artık bütün gençlerin çok değerli ve verimli sportif imkânlara sahip olduklarını ve bundan gurur duyduklarını ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı da, “Burada da bu güzel müsabakalar neticesinde bin 500 kardeşimizin katıldığı ve şu anda da yaklaşık 7 bin 500 kardeşimizin şahitlik ettiği muhteşem bir finale şahitlik ediyoruz. Bu manada çok mutluyuz ve gururluyuz. Sizlerden çok büyük beklentimiz var” şeklinde konuştu.

“Bizim gururumuz, onurumuzsunuz”

Kendisine forma hediye edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, "Bir imam hatipli büyükşehir belediye başkanı olarak her birinizin alnından öpüyorum. Böyle güzel bir çalışmada yer aldığınız için sizleri tebrik ediyorum. Bu güzel çalışmayı yapan İlim Yayma Cemiyetimizin kıymetli başkanı Oğuz kardeşimiz ve tüm ekibi ile öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum. İlimde de, sporda da, siyasette de, her alanda imam hatipliler olarak biz de varız diyeceksiniz, kararlı bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Çünkü siz mazlumun yanında yer alırsınız, Filistin’in yanında yer alırsınız, kimsesizin yanında yer alırsınız. Bizim gururumuz, onurumuzsunuz. Sağ olun var olun, Allah’a emanet olun” diye konuştu.

“İmam-hatip okulları her alanda başarıya imza atıyor”

İmam-hatip okullarının sadece akademik alanda değil, bilimde, sanatta ve sporda da nice başarılara imza attığına şahit olduklarını dile getiren Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nafiz Yılmaz ise, ”Ben canı gönülden tebrik ediyorum. İlim Yayma Cemiyetimizin değerli başkanı Oğuz ağabeyimize bu göstermiş olduğu öncülüğünden dolayı teşekkürlerimi ifade ediyorum. Kayseri’mizin dışında diğer illerimizde de benzer bir çalışmanın olmasını temenni ediyorum. Gelecekte güzel sporcuların yetişmesi için gayretlerinizi bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’ye örnek bir proje”

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Buradan size baktığımızda muhteşem gözüküyorsunuz. Karşımızda Türkiye’nin parlak geleceği, parlak istikbali duruyor. Sizlere baktıkça geleceğimizden daha ümitli ve daha umut dolu oluyoruz. Bugün finalleri gerçekleştirilen bu yarışlar Kayseri’mize çok yakıştı. Türkiye’ye örnek bir proje oldu. Bundan dolayı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“İmam-hatipler sporda her zaman başa güreşmiştir”

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da, imam-hatip ortaokulları ve imam-hatip liselerinin spor müsabakalarında önde olmasına çok önem verdiğini aktararak, "Türkiye’de lisanslı sporcu sayısı içerisinde imam-hatipli sporcuların oranının yüzde 20’nin üzerinde olmasını gönülden arzu ediyorum. Bu yaz Paris’te olimpiyat oyunları olacak. Gönül istiyor ki imam-hatipli sporcularımız olimpiyatlarda bayrağı göndere çeksin, milli marşımızı dinletsin. İmam-hatiplilerin bir geleneği var. İmam-hatipler spor müsabakalarında her zaman başa güreşmiştir. Cumhurbaşkanımız, İstanbul İmam-Hatip öğrencisi olduğu dönemde hem atletizm takımında hem voleybol takımında hem futbol takımında müsabakalarda yarışmıştır. Onun için imam-hatiplerin her zaman sosyal ve sportif faaliyetlerde ön planda olduğunu tarihi olarak görüyoruz. Bunun bu şekilde devam etmesine de çok önem veriyoruz” dedi.

Ödül töreni konserin ardından sona erdi.