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Kayseri için 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Kayseri'de için kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yapıldı.

Kayseri için 'kuvvetli rüzgar' ve 'fırtına' uyarısı
Kayseri GündemEditör

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, Kayseri’de için kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi’nden yapılan uyarı şu şekilde:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren Kayseri çevrelerinde rüzgarın, güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa), yer yer hamleli kuvvetli fırtına (80-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İHA
Kayseri Gündem

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