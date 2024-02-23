Kapadokya'da yerli ve milli balon üretimi devam ediyor

Dünyada sıcak hava balon turlarının yoğun olarak yapıldığı bölgelerin başında gelen Kapadokya, sıcak hava balon uçuşlarının yanı sıra, sıcak hava balon üretimi ile de ön plana çıkmayı başardı. Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde Pasha Balloons Üretim A.Ş. tarafından üretilen sıcak hava balonları yurt dışına ihraç ediliyor.

Sıcak hava balonunun üretim aşamaları hakkında bilgi veren Pasha Balloons Üretim Müdürü Hakan Zengin; "Bir balonun üretim süreci, balonun büyüklüğüne göre değişebiliyor. 2 kişilik eğitim balonlarından 28 kişilik ticari balonlara kadar üretimlerimiz mevcut. Balon üretimine tasarım ile başlıyoruz. Tasarım onayı alınan balonların üretim süreci başlıyor. Hava aracı olarak değerlendirdiğimiz balonlar kumaştan olan ve kubbe dediğimiz kısım, yolcu taşımaya yarayan sepet bölümü ve kubbe içindeki havayı ısıtan bornür dediğimiz ateşleme bölümünden oluşmakta. Bütün parçaları yerli ve milli olarak burada üretiyoruz. Sepetimiz çelik bir iskeletten oluşuyor. Onun haricinde organik bambu ağacından örgü yapıyoruz. Bambu ağacının özelliği ise çok hafif ve esnek olması. Balonların özellikle sert iniş anında bambu ağacının esnek olması birçok kazayı da önlemiş oluyor. Ayrıca hafif olması da yakıt tasarrufu sağlıyor” şeklinde konuştu.

Kapadokya bölgesinde 2019 yılında Yerli ve Milli sermaye ile Sıcak Hava Balon üretimine başlayan Pasha Balloons sahibi Halis Aydoğan; "Balon ithal eden bir ülkeden, balon ihraç eden bir ülkeye dönüşmüş durumdayız. Bunun olumlu etkileri de olmakta. Bölgemizdeki üretim hattının genişlemesi global firma olarak tüm dünyaya ihraç şansımızı artırmakta. İhracat konusunda şu an lider Mısır. Kore ve Laos’tan talepler artarak devam ediyor. Ayrıca Afrika ülkelerinden yolcu uçuşlarının yapıldığı ülkelerden de talep gelmekte" şeklinde konuştu.