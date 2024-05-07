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Seçim bitti, işyerlerine tabela vergisi sezonu başladı

31 Mart Yerel seçimleri sonrası, belediyelerin önemli gelir kaynaklarından biri olan işyeri tabelaları için vergilendirme dönemi başladı. Belediyeler tarafından birçok işyerine tabela vergileri tahakkukunu içeren tebliğ zarfları ulaştırılmaya devam ediyor.

Seçim bitti, işyerlerine tabela vergisi sezonu başladı

Seçim dönemi sonrası, enflasyonla mücadele kapsamında hükümetin kamu harcamalarında yapacağı tasarruf tedbirleri dışında en önemli gelir kaynağı kalemlerini oluşturan vergi ve cezalara ağırlık vereceği bekleniyordu.

Bu kapsamda yerel seçimler sonrası işyerlerine başlatılan yüksek rakamlı tabela vergisi, zaten zor durumda olan esnafın durumunu daha da zorlaştırıyor.

Haber Merkezi

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