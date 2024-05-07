TIR'ın devrilmesi sonucu ulaşım tek şeritle sağlandı
Kayseri Boğaz Köprüsü-Saraycık yolunda bir TIR, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Boğaz Köprüsü-Saraycık mevkiinde saat 14:00 sıralarında seyir halindeki bir TIR, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada TIR’ın şoförü hafif yaralanırken araçta ise maddi hasar meydana geldi.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle bölgede ulaşım tek şeritle sağlandı, polis ekipleri trafiğin kontrol altına alınması ve yola savrulan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlattı.