  • Haberler
  • Asayiş
  • TIR'ın devrilmesi sonucu ulaşım tek şeritle sağlandı

TIR'ın devrilmesi sonucu ulaşım tek şeritle sağlandı

Kayseri Boğaz Köprüsü-Saraycık yolunda bir TIR, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 

TIR'ın devrilmesi sonucu ulaşım tek şeritle sağlandı

Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı Boğaz Köprüsü-Saraycık mevkiinde saat 14:00 sıralarında seyir halindeki bir TIR, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada TIR’ın şoförü hafif yaralanırken araçta ise maddi hasar meydana geldi. 
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle bölgede ulaşım tek şeritle sağlandı, polis ekipleri trafiğin kontrol altına alınması ve yola savrulan malzemelerin kaldırılması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Athena'nın didik didik aradığı araçtan uyuşturucu çıktı
Athena'nın didik didik aradığı araçtan uyuşturucu çıktı
Kayseri Ensar Derneği'nden spekülatif haberlere cevap
Kayseri Ensar Derneği'nden spekülatif haberlere cevap
Kayseri Model Fabrika genç mühendislere eğitim verecek
Kayseri Model Fabrika genç mühendislere eğitim verecek
Annesinin acısını yaşarken, 8 aylık bebeği annesiz kaldı
Annesinin acısını yaşarken, 8 aylık bebeği annesiz kaldı
38 suç kaydı olan babanın bıçakladığı kızı hayatını kaybetti
38 suç kaydı olan babanın bıçakladığı kızı hayatını kaybetti
Pınarbaşı'nda KAYMEK rüzgarı
Pınarbaşı'nda KAYMEK rüzgarı