Kayseri Ensar Derneği'nden spekülatif haberlere cevap

Kayseri Suriyeliler Ensar Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım'ın yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

'Son günlerde, sosyal medya’da ,yerel ve ulusal medyada gerekse bazı Kayseri’li siyasetçiler, derneğimiz hakkında, eksik,yalan, yanlış bilgiler verip toplumumuzun barış ve kardeşliğine zarar verecek hale gelmemesi için kamuoyunu tekrar bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Malumunuz olduğu üzere, 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşında, Suriye rejiminin çoluk- çocuk, sivil-asker gözetmeden insanları uçaklarla bombalaması sonucu, bu katliamdan kurtulmak için yüzbinlerce sivil Türkiye sınırına yığılmış, Türkiye Cumhuriyeti’de kadim geleneklerine uygun olarak, bu insanları ölümden kurtarmış, ülkemize geçici sığınmacı olarak kabul etmiştir.

2015 yılına gelince Suriye Esed rejimi, İran ve Rusya’nın da desteği ile bu saldırılarını artırarak, şu anda İsrail’in masum Filistinlilere yaptığı gibi toptan katliama başladı. Aziz Türk milleti, Karahanlılar’dan başlayarak, Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile devam eden “mazlumun dinine bakılmaz” şiarı ile, Türkiye Cumhuriyeti de bu katliama seyirci kalmamış ve açık kapı politikası uygulayarak 3,5 milyon sığınmacıyı ülkemize kabul etmiştir.

Ülkemize gelen Suriyeli sığınmacıların bir kısmı 2014 yılından itibaren Kayseri’ye gelmeye başlayınca hayırsever Kayseri halkı bunlara kucak açmış ve gerçek bir Ensar gibi, kamu kurumlarımız, vatandaşlarımız, diğer vakıf ve yardım dernekleri muhacirlere yardım etmiştir.

2015 yılında, şehrimize gelen bu Suriyeli muhacirlere rehberlik eden, onlara gönüllü olarak danışmanlık, tercümanlık, eğitime, istihdama yönlendiren, sıkıntı ve sorunlarını gidermeye çalışan insanlar vardı, fakat düzensiz ve plansızdı. Bunları düzenli ve planlı hale getirmek için dernek kurma fikri oluştu.

2015 yılında Kayseri Valiliği ve diğer kamu kurumlarının tavsiyesi üzerine, şehrimizde yaşayan Suriyeliler ile kamu kurumları ve diğer STK’ lar arasında köprü vazifesi görmesi amacı ile Kayseri Suriyeliler Ensar Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği kuruldu. Bu derneğin kurucuları Kamu kurumlarında çalışan Türk ve devlet memuru olan kişiler ve Suriye toplumunun içinden akil insanlar, kanaat önderleri ve alimlerdir. Derneğimiz, Suriye menşeili hiçbir siyasi örgütün veya grubun uzantısı olmayıp tamamen yerli sivil düşünce ile kurulmuştur. Bu bilgiler her yerden teyit edilebilir.

Derneğimiz 2015 yılından bu güne kadar Kayseri’ye gelen Suriyeliler ile Türk toplumu arasında barış, dostluk, kardeşlik ve sosyal uyumu tesis etmek için, eğitim kültür, sosyal, sportif faaliyetler yürütmüş yürütmeye de devam edecektir.

2015 yılında itibaren yaptığımız faaliyetlerden bazıları;

Şehrimize gelen Suriyelilere rehber olması amacıyla 5 bin Arapça el kitapçığı dağıttık, Suriyelilerin yanlarında getirdikleri evrakları ücretsiz olarak tercüme ettik, gelen kişilerin emniyet ve göç idaresi kurumlarına kaydının yapılması sırasında gece gündüz fark etmeden bu kurumlara ücretsiz tercümanlık hizmeti verdik, Halk eğitim merkezi işbirliği ile binlerce Suriyeliye okuma yazma kursu açtık, çalışmak isteyenlerle, elemana ihtiyacı olan işletmeler arasında köprü olduk, çocukları okullara yönlendirdik, geçici eğitim merkezlerine gönüllü olarak destek olduk, savaş sebebi ile travma yaşayan çocuklara sosyal ve sportif faaliyetlerle destek olduk, Türk toplumunun örf adet ve kanunlarını, uymaları gereken kuralları anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz, kurmuş olduğumuz futbol takımı ile Türklerle dostluk ve kardeşlik müsabakaları yaptık, yüzlerce gence ilk yardım ve afet yönetimi ile ilgili kurslar verdik, bu gençleri Maraş depreminde gönüllü olarak gönderdik, seçtiğimiz mahalle temsilcilerimizle sorunları yerinde tespit ediyoruz, Suriyeli kanaat önderleri ve alimler vasıtası ile maddi manevi bilgilendirme yapıyor, kendi aralarındaki küçük sorunları arabulucu gibi çözmeye çalışıyoruz, gerektiğinde avukat vesilesi ile hukuki destek sağlıyoruz, Derneğimiz maddi yardım yapmamakta, ancak yardıma ihtiyacı olanları tespit edip ilgili STK lara bildiriyoruz, Kayseri valiliği başkanlığındaki, göçmenlere yardım eden STK lar koordinasyon toplantılarına katılıp sıkıntı sorun ve görüşlerimizi iletiyor, Valiliğin veya ilgili kamu kurumunun istek ve taleplerini tüm Suriyelilere iletiyoruz.

Derneğimiz her yıl denetim elemanları tarafından denetlenip, raporlanmakta, Kayseri Valiliği Dernekler Şube Müdürlüğü tarafından da rutin bir şekilde teftiş edilip onaylanmaktadır. Bu bilgiler istenirse kamuoyu ile de paylaşılabilir.

Ülkemize gelen Suriyeliler mevcut duruma göre yük olan değil, yük alan konuma gelmişlerdir. Sanayide çıraklıktan, organize sanayide vasıflı vasıfsız elemana, tarım sektöründen, inşaat sektörüne, küçük işletmelerden büyük işletmeye kadar, Türk ekonomisinin çarklarının dönmesi için destek olmaktadırlar. Ülkelerinde barış ve istikrar sağlanınca da bunları çoğunluğu, Türkiye sevdalısı olarak ülkelerine dönecekler ve kendi ülkelerinin inşasında görev alacaklardır.

Ülkemizde kardeşlik ve dostluk ikliminin bozulmaması için tüm insanların yaptıklarına ve söylediklerine dikkat etmelidir. Bize bir şey olmaz diyenlere 12 eylül öncesi sağ-sol, alevi-sünni, Türt-Türk kavgalarını hatırlatırım.. Ülkemizde kardeşçe yaşamak dileğiyle Allah’a emanet olun..'



