Melikgazi Belediyesi, logolarda, 'Türkiye Cumhuriyeti' furyasını başlattı

Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin logo ve tabelalarında TC (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi olup olmaması, bir kısım çevreler tarafından eleştiri malzemesi yapılmıştı.

Akkışla Belediyesi ilk icraat olarak belediye binasında yazılı bulunan Akkışla Belediyesi tabelasının üzerine T.C. ibaresini yazdırmıştı.

31 Mart Yerel Seçimleri sonrası logo değişikliğine giden ve logosunda Melikgazi Belediyesi yazısı üzerine Türkiye Cumhuriyeti yazılı, çift başlı kartal figürlü yeni bir logo ile yeni döneme giren Meleikgazi Belediyesi'nin bu uygulamasından sonra TC veya Türkiye Cumhuriyeti yazmayan diğer logolarında polemik eleştirilerle karşılaşmaması için logo değişikliğine gidecekleri tahmin ediliyor.