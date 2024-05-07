İHH Arama Kurtarma Pakistan'da ileri düzey eğitim verdi

Kayseri İHH Arama Kurtarma ekibi sorumlusu Ahmet Aydan Bekar'ın da eğitimci olarak katıldığı ileri seviye doğada ve dağda arama kurtama eğitimleri Karaçi'nin Tharparkar bölgesindeki Karoonjhar Dağlarında tamamlandı.

Kayseri İHH Arama Kurtrama Eğitmeni Ahmet Aydan Bekar'ın da verdiği eğitimler kapsamında az eğimli ve çok eğimli arazide yaralı kurtarma, askıda kalmış yaralıyı kurtarma, makara sistemleri ve iki yükselti arasına havai hat kurulması eğitimleri verildi.

Hava sıcaklığının yaklaşık 45 derecelerde olması ve çöl ikliminin zorlu koşullarına rağmen arama kurtarma eğitimleri başarıyla tamamlandı.

Türkiye’den 5 eğitmenin katıldığı 7 gün süren ve eğitimlerini başarıyla tamamlayan 25 arama kurtarma gönüllüsüne sertifikaları takdim edildi.

Eğitim sonrasında İslamabad Büyükelçiliğini de ziyaret eden eğitimciler, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.