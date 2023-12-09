Kırşehir Belediyesinin 'zimmete para geçirme' açıklamasına AK Parti'den tepki

Kırşehir Belediyesinin 'Zimmete Para Geçirme' açıklamasına AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal tepki gösterdi. Ünsal, Basın açıklamanızda, 20 Aralık 2022'de soruşturma başlattığınızı beyan etmenize rağmen, şahıslar gözaltına alınana kadar kamuoyundan neden gizlediniz? dedi.

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  • 09.12.2023 18:04
  • Güncelleme: 09.12.2023 18:04
Kırşehir Belediyesinin 'zimmete para geçirme' açıklamasına AK Parti'den tepki
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Kırşehir Belediyesinin ’Zimmete Para Geçirme’ açıklamasına AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal tepki gösterdi. Ünsal, "Basın açıklamanızda, 20 Aralık 2022’de soruşturma başlattığınızı beyan etmenize rağmen, şahıslar gözaltına alınana kadar kamuoyundan neden gizlediniz?" dedi.

Kırşehir Belediyesinde yaşanan usulsüzlük iddiaları üzerine tutuklanan personellerle ilgili AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal basın toplantısı düzenledi. Ünsal, yaptığı konuşmada, "Susmanın suça iştirak olduğunu bilecek kadar aklımız başımızda. Gün geçmiyor ki Kırşehir Belediyesi’nde bir yolsuzluk bir taciz haberi çıkmasın. Yaşanan olaylarla ilgili, Kırşehir kamuoyunun doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi gerekmektedir" dedi.

"Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu’nun kendini sonradan aklama çalışmasını alışkanlık haline getirdiğini" aktaran Ünsal, "Belediye çalışanlarının mazot hırsızlığından dolayı zamanında işten çıkarılmadıkları için herkesin ’Hasan- Şeyma cinayeti’ olarak bildiği acı olayda da olduğu gibi, belediye yetkililerince daha önce müdahale edilmiş gibi açıklamalar ile kamuoyu bilinçli ve kasıtlı olarak yanlış yönlendirilmek istenmektedir. Kırşehir Belediyesi’nde ’Zimmete para geçirme’ ve ’Avans ödeme kaybı’ hakkında usulsüzlükler nedeniyle 4 belediye personelinin gözaltına alınmasına kadar gelen süreç, kendi tasarruflarınız ile değil, Sayıştay denetimi ve Mülkiye müfettişlerinin incelemesi ile ortaya çıkmıştır. Basın açıklamanızda, 20 Aralık 2022’de soruşturma başlattığınızı beyan etmenize rağmen, şahıslar gözaltına alınana kadar kamuoyundan neden gizlediniz? Türkiye kamuoyuna yansıyan diğer skandallarınız gibi bu olayda da yine sonra dan belediye kaynaklarıyla beslenen bazı sosyal medya yayıncılarının desteği ile kendinizi kahraman ilan ettirmeye çalışıyorsunuz. Yine söz konusu açıklamada, ’Belediye Başkanlığımızca görevden uzaklaştırma kararı alınarak memuru görevden uzaklaştırmış ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur’ ifadelerinde de görülmektedir ki, sadece 1 memura müdahale edilerek diğer 3 personele neden herhangi bir işlem yapmadınız?

Mali Hizmetlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcınız ve aynı zamanda kayınbiraderinizin, Hukuk İşlerinden sorumlu Belediye Başkan Yardımcınız ve bazı müdürlerinizin bu olaydaki sorumlulukları nedir? Belediye Başkan Yardımcılarınızla alakalı bir yaptırımınız olacak mı? Doğru ve liyakatli işleyişten uzak olduğunuz göreve geldiğiniz ilk günden itibaren belliydi" şeklinde konuştu.

İHA

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