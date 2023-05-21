KOCAFEST BAŞLIYOR

Kocasinan Belediyesi’nin Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle bu yıl ikincisini düzenleyeceği, Kocasinan Teknoloji Festivali (KOCAFEST) 23 Mayıs Salı günü saat 10:00’da Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salon’unda başlıyor. Teknoloji noktasında ne kadar teknolojiyi üreten, ondan istifade eden yerli ve milli ürünler yapılırsa o kadar başarıya imza atılacağını vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KOCAFEST ’ten TEKNOFEST’ e uzanan festival ile Türkiye Yüzyıl’ının inşasına büyük katkı sağlayacaklarını belirterek, tüm Kayserilileri programa davet etti.

Festival ile Türkiye’nin yerli ve milli teknolojisini üreten bireyler yetiştirilmesini hedeflediklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, yine teknolojinin kalbi Kocasinan’da atacağına değinerek; “Öğrencilerimizin heyecanını yürekten hissediyorum. Gençlerimizin heyecanının karşılığını bulması içinde elimizden geldiğince ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz. Özellikle gençlerimizin daha güçlü bir alt yapıyla yetişmeleri ve hayallerini gerçekleştirmeleri için sürdürülebilir projeler geliştiriyoruz. Bunlardan biri olan tematik çalışmaların yürütüldüğü Uzay ve Havacılık Merkezimizle TEKNOFEST’e hazırlanan öğrencilere her yıl destek oluyoruz. KOCAFEST ’ten TEKNOFEST’e uzanan desteklerimizle Türkiye Yüzyıl’ının inşasına büyük katkı sağlayacağız. Biz, bugün gençlere destek veriyoruz, biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimizin talepleri istikametinde şimdiye kadar olduğu gibi Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz. Biliyoruz ki teknoloji noktasında teknoloji üreten, teknolojiden istifade eden yerli ve milli ürünlerle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz. Bu yıl ikincisini düzenleyeceğimiz KOCAFEST’de ortaokul ve lise öğrencilerinin teknoloji tabanlı yapmış oldukları çalışmalarla farklı kategorilerde hünerlerini sergileyecekler. Ortaokul ve liseli öğrencilerden oluşan toplam 204 takım, 17 farklı kategoride yarışacak. Yine Teknolojinin kalbi, Kocasinan’da atacak. 3 gün boyunca Kocasinan’da teknoloji rüzgarı esmiş olacak. Bütün hemşehrilerimizi, 23 Mayıs Salı günü saat 10:00 ‘da Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salon’unda başlayacak olan KOCAFEST’e davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Gençlerle yapılan her çalışmada yer alıyoruz ve onları her zaman destekliyoruz” diyen Başkan Çolakbayrakdar, yapılan hizmetlerle ülkenin teknolojik kalkınmasına ve teknolojiyi üreten nesillerin yetiştirilmesine katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.