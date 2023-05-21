Domates fidelerini doludan korumak için bulduğu çözüm herkesi şaşkına çevirdi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ektiği domates fidelerini soğuk ve dolu yağışından korumak isteyen çiftçinin aldığı önlem görenlerin dikkatini çekiyor.

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  • 21.05.2023 11:35
  • Güncelleme: 22.05.2023 10:27
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Domates fidelerini doludan korumak için bulduğu çözüm herkesi şaşkına çevirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ektiği domates fidelerini soğuk ve dolu yağışından korumak isteyen çiftçinin aldığı önlem görenlerin dikkatini çekiyor.

Şarkışla ilçesinde yaşayan çiftçi Naci Kılıç, ektiği domates fidelerini soğuktan ve dolu yağışından korumak için kolları sıvadı. Yıldız, geri dönüşümden aldığı 5 litrelik 600 pet şişenin alt kısmını keserek, ektiği fidelerin üzerlerini tek tek kapattı. Tarlanın bir bölümü adeta şişeden sera oldu. Yıldız, bu sayede hem ektiği fideleri soğuk ve dolu yağışından koruyor hem de bir ay kadar da erken hasat yapmayı hedefliyor.

“Bu sayede fideleri doludan, soğuktan koruyorum”

Çiftçi Naci Kılıç, bidonları soğuk ve dolu yağışından korumak için fidelerin üzerlerini kapattığını belirterek, “Bazen dolu oluyor, bazen de ayaz oluyor, soğuk oluyor. Ondan dolayı erken yetişsin diye 600 tane domates ektim. Bu domatesleri korumak için hurdacıdan bidon aldım. Bidonların alt tarafını kestim, domates fideleri erken yetişsin diye üzerlerine geçirdim. Bu sayede fideleri doludan, soğuktan koruyorum. Daha önceleri naylon çekiyordum. O da biraz zor oluyordu. Bir de bunu deneyeyim dedim. 20 senedir nasıl erken yetiştiririm diyerek deniyorum. Bidonların faydası var, sebzeler 1 ay önce yetişiyor” dedi.

İHA

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