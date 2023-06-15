Liseli öğrencilerin projesi suda hayat kurtaracak

Kayseri 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri Şnorkel Can Kurtaran Aracı ile suyun hem altında hem de üstünde kurtarma çalışmaları yaparak hayat kurtarmayı hedefliyor.

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  • 15.06.2023 10:46
  • Güncelleme: 15.06.2023 10:59
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Liseli öğrencilerin projesi suda hayat kurtaracak
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri "Şnorkel Can Kurtaran Aracı" ile suyun hem altında hem de üstünde kurtarma çalışmaları yaparak hayat kurtarmayı hedefliyor.

50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri, suda arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek bir araç tasarladı. Araçta bulunan ekipmanlara ek olarak dalgıç platformu, dron kamerası ile gözlüğü ve kelepçe modülü sayesinde suyun altında bulunan kazazedelere ulaşılarak kurtarma çalışması yapılması hedeflendi. Projenin takım kaptanı Ertuğrulhan Yağmur adlı öğrenci, aracı sadece arama kurtarma değil, farklı tespit çalışmalarında da kullanmayı hedeflediklerini söyledi.

Aracın hem su altında hem de su üstünde kurtarma yapabildiğini söyleyen Ertuğrulhan Yağmur, “Projemizin adı Şnorkel Can Kurtaran Aracı. Hem su üstü hem de

sualtı kurtarma sağlıyor. Benzer ürünler var ama yurt dışında ve sadece su üstü kurtarma sağlıyor. Biz bunda yenilik yaptık. Bu sayede aslında dünyada bir ilki yaptık. Bunun dışında eğer kazazede eğer su üstünde çırpınıyorsa yan taraflardan tutunarak sahile getiriyoruz ama eğer kazazede suyun altındaysa dalgıç platformu suyun altına iniyor. Burada dron kamera görüntülememiz var. Tamamen sudan yalıttık, FPV kamera ve aynı şekilde gözlüğümüzle de görüntüler alıyoruz. Kelepçe modülümüzle de kazazedeyi tutara, su yüzüne çekip, yeniden sahilde ilk yardıma hazır hale getirmiş oluyoruz” dedi.

Yağmur, aracı başka alanlarda kullanmayı hedeflediklerini söyleyerek, “Bu projenin aslında gelecekteki yeri de cankurtaranlar kazazedeyi kurtarmaya çalışırken kendini riske atıyorlar. Bu ürünümüz sayesinde biz bunu en aza indirgedik. Bu sayede cankurtaranlar mesleği yerine bu cihazın operatörü olup daha güvenli, daha iyi bir şekilde kurtarma yapabileceğini düşünüyoruz. Sadece kurtarma için değil aslında, farklı alanlarda da kullanmayı hedefliyoruz. Müsilaj tespiti, barajlarda hasar tespiti gibi birçok alanda da kullanmayı hedefliyoruz. Proje yapılırken olabildiğince hayal gücü kullanılmalı. Küçük şeyler olabilir, yapılabilir ve kendine güven tam olmalı” ifadelerini kullandı.

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İHA

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