Melikgazi Belediyesi TEKNOFEST'te 2,5 Milyon Lira Destekle İlk Kez Birincilik Getirdi

Melikgazi Belediyesi'nin toplamda 2,5 milyon lira destek olduğu ve bu destekle finale kalan 48 takımın katıldığı Havacılık ve Uzay Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te bu yıl Kayseri'ye birincilik geldi.

PAYLAŞ
  • 02.05.2023 15:57
  • Güncelleme: 02.05.2023 20:00
  • 91
Melikgazi Belediyesi TEKNOFEST'te 2,5 Milyon Lira Destekle İlk Kez Birincilik Getirdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin toplamda 2,5 milyon lira destek olduğu ve bu destekle finale kalan 48 takımın katıldığı Havacılık ve Uzay Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te bu yıl Kayseri’ye birincilik geldi.

Bu yıl yedincisi düzenlenen etkinlikte Melikgazi Belediyesi, Kayseri’den TEKNOFEST’e stant açan tek belediye oldu. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, 5 gün süren ve İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen teknoloji festivali için verdikleri destekten gurur duyduklarını, Melikgazi Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl ve bu yıl toplamda 48 takım ve 362 gence 2,5 milyon lira teknolojik destek olduğunu, TEKNOFEST’te Kayseri’ye ilk kez birincilik getirdiklerine ve etkinlikte stant açan tek Kayseri belediyesi olduklarına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü;

" Bu yıl da TEKNOFEST’e Melikgazi Belediyesi olarak katıldık. Elimizdeki üniversite lise ve ilkokul projelerine destek verdik ve 4 projemiz dereceye girdi. Gençlerimizin kendi tasarlayarak ürettikleri teknolojik projelerin derece aldığını görünce gurur duyduk. Türkiye’nin milli teknolojilerini geliştirmeyi hedefleyen bu festival çerçevesinde biz de Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri’den stant açan tek belediye olduk. Bu stantta desteklediğimiz takımları ve takımların projelerini tanıttık. Bununla da yetinmeyip Kayseri’ye ilk kez birincilik getirdik. Toplamda 2,5 milyon lira destek verdiğimiz festivalde, bu yıl 1,5 milyon lira teknolojik destek sağladık ve 18 takım finale kaldı, 4 takım derece aldı. Açıklanan sonuçlara göre Vortex takımı İnsansız Hava Aracı (İHA) kategorisinde Türkiye birincisi, Havtek takımı Dikey İnişli Roket kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. ARF 203 takımı Tarımsal İnsansız Hava Aracı (TIKA) kategorisinde ilk beşe girerken, NEVASOFT takımı ise Tanıda Doktora Yardımcı Yapay Zeka Destekli Kan Analiz Yazılımı projesiyle ön kuluçkaya hak kazandı. Bizlere bu gurur tablosunu yaşatan gençlerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın deyişiyle kendi alanında markaya dönüşen bu festivalde gençlerimizin yanında olduğumuz gibi, Türkiye Yüzyılı’nda üreten gençlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz."

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Dursun Ataş ziyaretlerine hız verdi

Dursun Ataş ziyaretlerine hız verdi

Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

Melikgazi Belediyesi TEKNOFEST'te 2,5 Milyon Lira Destekle İlk Kez Birincilik Getirdi

Melikgazi Belediyesi TEKNOFEST'te 2,5 Milyon Lira Destekle İlk Kez Birincilik Getirdi

CHP Adayı Aşkın Genç: Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz

CHP Adayı Aşkın Genç: Akkışlamızı hayvancılıkta eski günlerine döndüreceğiz

Kayseri'de yağışlar barajı doldurdu

Kayseri’de yağışlar barajı doldurdu

Milletvekili Adayı İncetoprak: 'Besicilikle alakalı entegre bir tesis kurulsun diye altyapı çalışmaları hazırladım'

Milletvekili Adayı İncetoprak: “Besicilikle alakalı entegre bir tesis kurulsun diye altyapı çalışmaları hazırladım”

Çok Okunanlar
1
MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

MHP Kayseri Milletvekili adayları belli oldu

2
23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

23 yaşındaki genç ağaçta asılı bulundu

3
Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

Memleket Partisi Kayseri Milletvekili Adayları belli oldu

4
An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

An İtibarıyla Kayseri CHP Mitingi

5
'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

'El yazısı bir anda küçülmeye başladıysa dikkat'

6
Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

Bakan Akar ile Başkan Büyükkılıç, bayramlaşma programlarına TOGG ile katıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocasinan'da şampiyon sporculara ödülleri verildi

Kocasinan’da şampiyon sporculara ödülleri verildi

Başkan Yalçın: '20 yılda Türkiye'nin geldiği yer 80 yıla bedeldir'

Başkan Yalçın: “20 yılda Türkiye’nin geldiği yer 80 yıla bedeldir”

DAHA FAZLA
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Bünyan basketbolda marka oldu

Bünyan basketbolda marka oldu

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

Tırla çarpışan işçi servisi yan yattı, çok sayıda kişi yaralandı

Başkan Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

Başkan Çolakbayrakdar'dan kadınlara müjde

Bünyan'da Aspir ekimine devam ediliyor

Bünyan'da Aspir ekimine devam ediliyor