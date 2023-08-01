AGÜ'lü Öğrencilerin Sanal Gerçeklik Oyunu

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle 'Flare Frenzy' adlı oyun arcade ritim türünde tasarladı. Oyun Amarikan sosyal medya şirketi olan Meta'nın (Facebook), SideQuest ve Oculus App Lab adlı online mağazalardan da indirilebiliyor.

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  • 01.08.2023 10:04
  • Güncelleme: 01.08.2023 11:43
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AGÜ'lü Öğrencilerin Sanal Gerçeklik Oyunu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğrencileri sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle ’Flare Frenzy’ adlı oyun arcade ritim türünde tasarladı. Oyun Amarikan sosyal medya şirketi olan Meta’nın (Facebook), SideQuest ve Oculus App Lab adlı online mağazalardan da indirilebiliyor.

Oyun tasarlamak için Bilgisayar, Endüstri, İnşaat ve Biyomühendislik bölümlerinden bir araya gelen ve oluşturdukları ekibe Wide Game Studio adını veren öğrenciler ’Flare Frenzy’ adlı oyunu tasarlamaya 2021 yılında başladı.

Oyun projelerini Sümer Kampüsü’ndeki Kuluçka Merkezi’nde geliştirmeye başlayan öğrenciler oyunu bu yıl tamamlayarak yaptıkları çeşitli test aşamalarından sonra oynanabilir hale getirdiler. Öğrenciler daha sonra tasarladıkları oyunun, oyun severler tarafından indirilebilmesi için Meta’nın uygulama mağazası olan App Lab ve özellikle sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojileriyle ilgilenen ve bu tür oyunları online mağazasında satışa sunan bir Amerikan teknoloji şirketi olan Oculus firmasına müracaat etti. Her iki firma tarafından da öğrencilerin geliştirdiği bu arcade ritim oyunu yapılan incelemenin ardından onaylanarak SideQuest ve Oculus App Lab online mağazalarında yerini aldı. Oyunu geliştiren Wide Game Studio ekibinden Bilgisayar Bölümü 4. Sınıf öğrencisi Ramazan Mert Ural, piyasaya sürdükleri ’Flare Frenzy’ adlı oyunun oyuncular tarafından, enerji kürelerini silahın rengiyle eşleştirerek vurduğu etkileyici bir sanal gerçeklik oyunu olduğunu söyledi. Ural, oyunun kolay kullanılabilir kontrolleri ve etkileyici grafikleri sayesinde, oyuncuların her yaş grubundan ve beceri seviyesinden oyuncuların ilgisini çekiği belirtti. Ural: "Flare Frenzy’nin uzun süreli eğlence ve keyifli bir oyun deneyimi sunarak kısa sürede çekici bir seçenek olarak öne çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Ramazan Mert Ural’ın yanı sıra Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Burak Millidere, Bilgisayar Bölümü mezun öğrenci Abdulkadir Bozoğlu, Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Ahmet Demir Ezen, Muharrem Ataberk Sandıkçı, Biyomühendislik Bölümü 4. sınıf öğrencileri Melih Öztorun, Şafak Bera Şafak ve İnşaat Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Yusuf Yıldırım dan oluşan proje ekibi, ’The Nightwatch’ ve ’Hex’o’Cura’ adlı iki yeni oyununda çalışmalarına başladı.

Öğrencilerin hedefi küresel pazarda ses getiren oyunlar tasarlamak.

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İHA

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