Başkan Büyüksimitci: 'İki yeni OSB üzerinde çalışıyoruz'

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Kayseri’ye iki yeni OSB daha kazandırmak için çalışma yürüttüklerini açıklayarak, "Yeni OSB’lerle birlikte, biri İncesu’da olmak üzere şehrimizde 7 adet OSB’miz olacak. İnşallah bundan sonrakileri de ilçelerimizde kurmak için gerekli çalışmaları yapmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Şubat Ayı Meclis Toplantısı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın katılımı ile KAYSO meclis salonunda yapıldı. Toplantıya AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri, yüksek istişare kurulu üyeleri ve TOBB Kayseri Genç Girişimciler İcra Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, meclis toplantısına katılımlarından dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür etti.

Ticari kredi kartlarındaki taksit sınırlandırmasına değinen Özkaya, “Bilindiği üzere günümüzde iş hayatımızda kullandığımız çek ve senetlerin yerini ticari kredi kartları almaya başladı. Şirketlerimizin finansmanında sürdürülebilirliği sağlayan, ödeme zincirlerindeki kaliteyi artıran, ayrıca kayıt dışı ile mücadelede en etkili yol olan kredi kartlarına kısıtlama koymak ve taksit sayısını azaltmak yerine, en azından ticari kredi kartlarının limitleri ve taksit sayıları artırılmalıdır. Kredi kartları, güvenilirlikleri konusunda herhangi bir şüphe oluşturmadığı için herkes tarafından kabul edilen bir ödeme aracıdır. Bu konunun böyle değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yoğun programları arasında vakit ayırıp meclis toplantısına katılımlarından dolayı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ederek, “Sayın Başkanımın Kayserimize sayısız hizmetleri oldu. Her daim sanayicilerimizin sorunları ile ilgilendi. Sanayi Odası olarak yürüttüğümüz projelerde destekleri bize her zaman güç verdi. Özellikle şehrimizin 4. OSB’si olan Erciyes OSB’nin kurulum aşamasında verdiği desteklerden dolayı tüm sanayicilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Kayseri’ye iki yeni OSB daha kazandırmak için çalışma yürüttüklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Proje aşamasında olan Uzay, Havacılık ve Savunma İhtisas OSB ve Geri Dönüşüm İhtisas OSB ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Bu OSB’lerle beraber, biri İncesu’da olmak üzere şehrimizde 7 adet OSB’miz olacak. İnşallah bundan sonrakileri de İlçelerimizde kurmak için gerekli çalışmaları yapmamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah Sayın Başkanımın da destekleri ile tüm kurumlarımızla el ele vererek, şehrimize değer katan projelerimizi bir bir hayata geçirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız” diye konuştu.

Kayseri havalimanı yeni terminal binasının şehrimize hayırlı olmasını dileyen Büyüksimitci, ayrıca Başkan Büyükkılıç’ın Lojistik Merkezi projesini desteklediklerini, projenin tamamlanması ile birlikte kentin ihracatının çok daha yukarılara taşınacağını söyledi.

Şehrimizde hava kargo gümrükleme sahasının kurulması ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini açıklayan Başkan Büyüksimitci, “Gerek e-ticarete, gerekse sanayicimizin ithalat ve ihracatına çok büyük destek olacak hava kargo gümrükleme sistemi ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. İnşallah kısa süre içerisinde hayırlı sonuçları alacağımıza inanıyorum. Bu konuda da Sayın Başkanımın destekleri bizler için çok önemli. Biz de her zaman kendisinin yanındayız ve her tülü desteği vermeye hazırız” şeklinde konuşmasını tamamladı.

Son olarak kürsüye gelen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, başta Valilik olmak üzere tüm kurum, kuruluşlar ve odalarla dayanışmayı çok önemsediklerini belirterek, hiçbir zaman ayrıştırmadan, ötekileştirmeden herkesi kucaklayıcı şekilde çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kayseri’nin önemli bir sanayi ve ticaret şehri olduğuna vurgu yapan Büyükkılıç, “Böylesine gayretli bir şehre yakışacak projelerimizi hayata geçirecek olmanın da heyecanını yaşıyor ve bu heyecanımızı paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Kayseri’nin belediyecilik bağlamında model bir belediyecilik olarak anıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu bize daha fazla sorumluluk yüklüyor. Hiçbir zaman ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, 1,5 milyon insanı kucaklayacak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırımlar bağlamında hiçbir zaman mazeretlere sığınmadan yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koştuk” diye konuştu.

Büyükkılıç, “Bizim anlatacak çok hikâyemiz var, anlatacak çok projemiz var. Dualarınızı bekliyoruz” diyerek, 5 yıl içerisinde kente kazandırdıkları önemli projeleri sanayicilerle paylaştı.