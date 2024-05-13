İstihdam Fuarı kapılarını açıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde gerçekleşecek olan Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nın 14 Mayıs’ta gerçekleşecek törenle açılacağını belirterek, iş arayanla işverenin buluşacağı dev fuarın ilgililer açısından taşıdığı öneme işaret etti.

Üretimin, istihdamın her zaman yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, konu ile ilgili yaptığı açıklamada; Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi himayelerinde, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Kayseri İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’nın 14-15 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenleneceğini söyledi. Kayseri OSB Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuarın iş arayan ve işvereni buluşturacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Bu fuar, iş arayan ile işverenleri bir araya getirip, şehrimizin istihdamına büyük katkı sağlayacak. İşveren ve iş arayanları buluşturduğumuz dev istihdam fuarına davetlisiniz. Doğrudan firma temsilcileri ile bir araya gelerek iş başvurusunda bulunabileceksiniz. Şehrimize ve hemşehrilerime şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, iş arayan kişilerle çalışacak eleman arayan işletmeleri buluşturacak olan fuarın, Kayseri’de istihdam artışına da katkı sağlayacağını belirterek, fuara katılımcılara da ücretsiz ulaşım imkânı sunacaklarını hatırlattı.

Dev İstihdam Fuarı’na 200 firmanın katılım göstereceğini söyleyen Büyükkılıç, KOSB Fuar Merkezi’nde 14-15 Mayıs 2024 tarihinde saat 09.00-17.00 saatleri arasında fuara giden yolculara ücretsiz olarak ulaşım hizmeti verileceğini söyledi.