Mimar ve Mühendisler bu zirvede buluşacak

Mimar ve Mühendisler Grubu ( MMG) tarafından bu yıl 6. sı düzenlenecek olan EURITECH Avrasya , Arge , İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi MMG & İTÜ İşbirliği ile 15-16-17 Mayıs tarihlerinde İTÜ Maslak SDKM Kongre ve Fuar Merkezinde kapılarını misafirlerine açacak.

'Yarına Güç Ver!' mottosuyla Endüstri, Teknoloji , Girişimcilik , Enerji , Finans ve Sağlık sektörlerinin temsilcileri Avrasya’nın en kapsamlı Ar-Ge ve İnovasyon etkinliğinde buluşuyor.

Düzenlenecek olan zirve ile ; Geleceğin teknolojilerini keşfetmek, Ar-Ge İnovasyon ve Teknoloji projelerinin yatırıma dönüşmesine katkı sağlamak , kamu özel sektör ve akademinin önde gelen temsilcilerinin ilham verici konuşmalarını dinlemek , en yeni ürünlerin ve teknolojilerin sergilendiği fuar alanlarını gezerek geleceğin teknolojilerini yakından görmek , girişimciler ile yatırımcıları aynı ortamda buluşturmak ve inovasyon ve teknoloji firmalarının insan kaynakları yöneticileri ile buluşmak gibi birçok kazanımın elde edilmesi hedeflenmektedir.

Açılış konuşmasını T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır ‘ ın yapacağı zirvede çok sayıda Bakanlık , kamu kurumu , üst düzey savunma firmaları ve üniversiteler destek vermektedir. 60'a yakın konuşmacı ve 100'e yakın firmanın katılımıyla gerçekleşecek olan zirveye MMG mensubu tüm mimar ve mühendislerin katılması bekleniyor.

MMG Kayseri Şubesi Yönetim kurulu ve İstişare Kurulu üyelerinden oluşan bir ekiple birlikte tamamı mimar ve mühendislik fakültelerinde öğrenim gören 20 kişilik bir öğrenci grubunu da dahil ederek İstanbul daki Arge ve İnovasyon Zirvesine katılım sağlayacak.



